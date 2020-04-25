От-кутюр по-китайски: как отличаются товар на картинке и в реальности

Множество женщин, оказывается, жалуются, что они были обмануты низкими до абсурда ценами, которые обещает возникающая в Facebook реклама онлайн-магазинов одежды. Есть целый список подобных сайтов: Zaful, Rosegal, SammyDress, RoseWe, TideBuy, Choies и Dreslily, — которые привлекают женщин шикарными вещами по невероятно низким ценам. Возмущенные покупательницы даже организовали несколько групп в Facebook, чтобы поделиться своим неудачным опытом и предупредить о возможном обмане других клюнувших на дешевую наживку.