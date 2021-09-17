"Будет больно": муж Саши Пустовит приготовил ответ на ее интервью Ефросининой

Игорь Пустовит попросил прощения у своих детей.

Муж блогера Саши Бо, которая на этой неделе дала откровенное интервью о своей семейной жизни Маше Ефросининой, Игорь Пустовит записал ответное интервью. Видео с блогером записал телеведущий Саша Демин.

Игорь Пустовит появится в его программе "Слава+". По словам Демина, интервью выйдет в начале следующей недели.

При этом Пустовит заранее попросил извинений за все, что он расскажет.

"Я наперед прошу извинений, в первую очередь, у своих детей, что опустился до того, чтобы отвечать на ложь мамы в мою сторону, но у меня просто не было выхода. Я этого не хотел. Не я это начал. Будет больно. Всем без исключения. И мне тоже. Хотя я уже привык, потому что мне больно уже 2 дня", — написал Игорь в своем Инстаграм.

Отметим, что ранее Игорь уже отреагировал на нашумевшее интервью Саши. Он заявил, что оно "красиво сыграно и смонтировано".

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

О разводе популярных блогеров из Ивано-Франковска Саши Бо и Игоря Пустовита объявили в июле этого года. У пары, которая прожила вместе 5 лет, есть двое сыновей.

14 сентября вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором та рассказала, что подвергалась психологическому насилию со стороны Игоря Пустовита. Она заявила, что в их семье возникали ссоры из-за того, что Саша больше зарабатывала. Девушка заявила, что муж неоднократно унижал ее и желал смерти от рака.