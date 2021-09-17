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"Буде боляче": чоловік Саші Пустовіт приготував відповідь на її інтерв’ю Єфросініній

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Ігор Пустовіт Новина оновлена 17 вересня 2021, 17:41
Ігор Пустовіт

Ігор Пустовіт попросив вибачення у своїх дітей.

Чоловік блогера Саші Бо, яка на цьому тижні дала відверте інтерв’ю про своє сімейне життя Маші Єфросініній, Ігор Пустовіт записав у відповідь інтерв’ю. Відео з блогером записав телеведучий Саша Дьомін.

Ігор Пустовіт з’явиться в його програмі "Слава +". За словами Дьоміна, інтерв’ю вийде на початку наступного тижня.

При цьому Пустовіт заздалегідь попросив вибачення за все, що він розповість.

"Я наперед прошу вибачення, в першу чергу, у своїх дітей, що опустився до того, щоб відповідати на брехню мами в мою сторону, але у мене просто не було виходу. Я цього не хотів. Не я це почав. Буде боляче. Всім без винятку. І мені теж. Хоча я вже звик, тому що мені боляче вже 2 дні ", — написав Ігор у своєму Інстаграм.

Відзначимо, що раніше Ігор вже відреагував на гучне інтерв’ю Саші. Він заявив, що воно "красиво зіграно і змонтовано".

Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення

Про розлучення популярних блогерів з Івано-Франківська Саші Бо і Ігоря Пустовіта оголосили в липні цього року. У пари, яка прожила разом 5 років, є двоє синів.

14 вересня вийшло інтерв’ю Маші Єфросініної з Сашею Бо, в якому та розповіла, що піддавалася психологічному насильству з боку Ігоря Пустовіта. Вона заявила, що в їхній родині виникали сварки через те, що Саша більше заробляла. Дівчина заявила, що чоловік неодноразово принижував її і бажав смерті від раку.

Теги:
#Слава Дьомін #Ігор Пустовіт #Олександра Пустовіта #Саша Бо
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