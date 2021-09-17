"Буде боляче": чоловік Саші Пустовіт приготував відповідь на її інтерв’ю Єфросініній
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Ігор Пустовіт попросив вибачення у своїх дітей.
Чоловік блогера Саші Бо, яка на цьому тижні дала відверте інтерв’ю про своє сімейне життя Маші Єфросініній, Ігор Пустовіт записав у відповідь інтерв’ю. Відео з блогером записав телеведучий Саша Дьомін.
Ігор Пустовіт з’явиться в його програмі "Слава +". За словами Дьоміна, інтерв’ю вийде на початку наступного тижня.
При цьому Пустовіт заздалегідь попросив вибачення за все, що він розповість.
"Я наперед прошу вибачення, в першу чергу, у своїх дітей, що опустився до того, щоб відповідати на брехню мами в мою сторону, але у мене просто не було виходу. Я цього не хотів. Не я це почав. Буде боляче. Всім без винятку. І мені теж. Хоча я вже звик, тому що мені боляче вже 2 дні ", — написав Ігор у своєму Інстаграм.
Відзначимо, що раніше Ігор вже відреагував на гучне інтерв’ю Саші. Він заявив, що воно "красиво зіграно і змонтовано".
Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення
Про розлучення популярних блогерів з Івано-Франківська Саші Бо і Ігоря Пустовіта оголосили в липні цього року. У пари, яка прожила разом 5 років, є двоє синів.
14 вересня вийшло інтерв’ю Маші Єфросініної з Сашею Бо, в якому та розповіла, що піддавалася психологічному насильству з боку Ігоря Пустовіта. Вона заявила, що в їхній родині виникали сварки через те, що Саша більше заробляла. Дівчина заявила, що чоловік неодноразово принижував її і бажав смерті від раку.
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