Маша Ефросинина высказалась о своем нашумевшем интервью с Сашей Бо

Телеведущая рассказала, для чего было выпущено откровенное интервью с Сашей Пустовит/Бо.

Еще 14 сентября на YouTube-канале Маши Ефросининой вышло скандального интервью блогерши из Ивано-Франковска Саши Бо, а его отголоски до сих пор витают по просторам сети. Ответное интервью с ведущим Славой Деминым записал и супруг Саши Бо, Игорь Пустовит, в котором он рассказал свою версию их развода.

Отметим, что во время своего интервью Пустовит не раз "вспоминал" Ефросинину, и не в очень хорошем ключе. В интервью КП в Украине, известная телеведущая прокомментировала его слова и также рассказала, почему был записан их разговор с Сашей Бо.

Маша отметила, что не будет отвечать на слова Пустовита, чтобы не превращать ситуацию "в какую-то неприятную возню" и не опускаться до уровня грязи и разборок.

"Если я открою рот, все превратится либо в оправдание, либо в защиту. Я ни секунды не жалею о проделанной работе" — добавила Ефросинина.

Также телеведущая добавила, что рассказала эту историю не для того, чтобы в сети начался "срач", а чтобы все сделали свои выводы.

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

Информация о разводе популярных украинских блогеров Саши и Игоря Пустовитов появилась этим летом. В пятилетнем браке у пары родились двое детей.

В интервью Маше Ефросининой Саша Бо пожаловалась на разногласия с мужем из-за того, что Саша зарабатывала больше денег, чем он. Она также рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.