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Маша Єфросиніна висловилася про своє гучне інтерв'ю з Сашею Бо

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Маша Єфросиніна Новина оновлена 28 вересня 2021, 13:02
Маша Єфросиніна

Телеведуча розповіла, для чого було випущено відверте інтерв’ю з Сашею Пустовіт/Бо.

Ще 14 вересня на YouTube-каналі Маші Єфросиніної вийшло скандальне інтерв’ю з блогеркою з Івано-Франківська Сашею Бо, а його відлуння досі витають по просторах мережі. У відповідь інтерв’ю з Славою Дьоміним записав і чоловік Саші Бо, Ігор Пустовіт, в якому він розповів свою версію їхнього розлучення.

Відзначимо, що під час свого інтерв’ю Пустовіт не раз "згадував" Єфросиніну, і не в дуже хорошому ключі. В інтерв’ю КП в Україні, відома телеведуча прокоментувала його слова і також розповіла, чому була записана їх розмова із Сашею Бо.

Маша зазначила, що не відповідатиме на слова Пустовіта, щоб не перетворювати ситуацію "в якусь неприємну метушню" і не опускатися до рівня бруду і розборок.

"Якщо я відкрию рот, все перетвориться або на виправдання, або на захист. Я ні секунди не шкодую про виконану роботу" — додала Єфросиніна.

Також телеведуча додала, що розповіла цю історію не для того, щоб в мережі почався "срач", а щоб всі зробили свої висновки.

Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення

Інформація про розлучення популярних українських блогерів Саші та Ігоря Пустовіта з’явилася цього літа. У п’ятирічному шлюбі у пари народилися двоє дітей.

В інтерв’ю Маші Єфросиніної Саша Бо поскаржилася на розбіжності з чоловіком через те, що Саша заробляла більше грошей, ніж він. Вона також розповіла, що він бажав їй смерті від раку.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміна, в якому розповів про булімію Саші, про те, як вона його принижувала і нібито била їх спільних дітей.

Теги:
#Телеведуча #Маша Єфросиніна #Інтерв'ю #Українська телеведуча #Ігор Пустовіт #Олександра Пустовіта #Саша Бо
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