Интимный подарок и вечер при свечах: один их участников “Холостячки” провел свидание у Огневич дома

Максим Тарапата не упустил возможности провести время наедине со Златой Огневич.

В пятницу, 22 октября, состоялся шестой выпуск реалити-шоу "Холостячка" с украинской певицей Златой Огневич в главной роли. До шестого эфира дошли 9 мужчин, которые продолжили бороться за сердце украинской красавицы.

На этой неделе трое из мужчин, а именно Максим, Олег и Влад, получили от Златы приглашение на совместное свидание, которое прошло на выступлении певицы на Atlas Weekend-2021. После своего выхода на сцену артистка пообщалась з двумя из приглашенных мужчин, оставив без внимания Максима Тарапату.

Однако для него Огневич приготовила особенную роль. Девушка попросила мужчину помочь добраться ей домой. Такой "поворот событий" не очень понравился остальным мужчинам, особенно Андрею Задворному, который знал, какой сюрприз Максим готовит для певицы. Как оказалось позже — это был массаж ног.

Дома у Огневич Тарапата позволил себе поцеловать артистку, и она также ответила ему взаимностью.

Напомним, что во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютином. В третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — ушел каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий. После второй сезон шоу покинули Богдан Коломейко и Васко Младенов, и последним покинул — Александр Борзенко.