Інтимний подарунок і вечір при свічках: один їх учасників "Холостячки" провів побачення у Огневич вдома

Максим Тарапата не втратив можливості провести час наодинці зі Златою Огневич.

У п’ятницю, 22 жовтня, відбувся шостий випуск реаліті-шоу "Холостячка" з українською співачкою Златою Огневич в головній ролі. До шостого ефіру дійшли 9 чоловіків, які продовжили боротися за серце української красуні.

На цьому тижні троє з чоловіків, а саме Максим, Олег і Влад, отримали від Злати запрошення на спільне побачення, яке пройшло на виступі співачки на Atlas Weekend-2021. Після свого виходу на сцену артистка поспілкувалася з двома із запрошених чоловіків, залишивши без уваги Максима Тарапати.

Однак для нього Огневич приготувала особливу роль. Дівчина попросила чоловіка допомогти дістатися їй додому. Такий "поворот подій" не дуже сподобався іншим чоловікам, особливо Андрію Задворний, який знав, який сюрприз Максим готує для співачки. Як виявилося пізніше — це був масаж ніг.

Вдома у Огневич Тарапата дозволив собі поцілувати артистку, і вона також відповіла йому взаємністю.

Нагадаємо, що у другому випуску Злата Огневич попрощалася відразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, і власником двох IT-компаній Євгеном Селютіної. У третьому випуску шоу знову покинуло два учасники — пішов каскадер Павло Богда і власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецкий. Після другий сезон шоу покинули Богдан Коломейко і Васко Младенов, і останнім покинув — Олександр Борзенко.