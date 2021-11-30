Укр

Яркие открытки и красивые поздравления с началом зимы

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
46
С первым днем зимы!
С первым днем зимы!

Сезон снежек, мандаринов и яркой мишуры уже на пороге.

Погода этой осенью настолько радовала нас теплотой и солнышком, что можно было и не заметить, как подкралась зима. Тем не менее первый день зимнего месяца уже на пороге, а это значит, что самое время готовиться к новому сезону.

Во-первых, пора готовить себе подборку интересных новогодних фильмов для просмотра на праздничных выходных. Во-вторых, уже можно собирать себе в копилку рецепты ярких, вкусных и необычных праздничных блюд. Например, мы делились рецептами ярких зимних закусок "Мандаринки" и "Сырный снеговик", приготовить которые с легкостью сможет любая хозяйка. Для сладкоежек же прекрасную зимнюю атмосферу смогут создать ароматные имбирные пряники.

Зимнюю пору действительно есть, за что любить. Именно поэтому "Телеграф" подготовил для вас яркие поздравительные открытки с первым днем зимы, которые вы можете отправить своим родным и близким. Красочная открытка с началом зимы порадует ваших друзей и напомнит им о начале прекрасной сказочной поры.

Открытки с началом зимы

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой знак станет покровителем нового 2022-го года и что нужно сделать, чтобы его задобрить.

Теги:
#Зима #Поздравления #Открытки
Слуги народа в среду должны будут поддержать президента
Политика
"Слуги народа" получили из ОП особое указание на "день госпереворота": "Телеграф" узнал детали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Слуги народа в среду должны будут поддержать президента
"Слуги народа" получили из ОП особое указание на "день госпереворота": "Телеграф" узнал детали
Дата публикации
Категория
Фоторепортажи ноября
Пресс-марафон Зеленского, выходка Лероса и похороны Омельченко: главные события ноября глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
270 км Луговой пробежал за 27 часов
Украинский солдат пробежал 270 км и планирует побить мировой марафонский рекорд
Дата публикации
Категория
Под КГГА привезли пятерых баранов
"Уроды бестолковые": сеть возмутили бараны на акции протеста в Киеве (видео)
Дата публикации
Категория
Верховная Рада
Рада приняла "антиахметовский" закон: кто пошел против воли Зеленского