Яркие открытки и красивые поздравления с началом зимы

Сезон снежек, мандаринов и яркой мишуры уже на пороге.

Погода этой осенью настолько радовала нас теплотой и солнышком, что можно было и не заметить, как подкралась зима. Тем не менее первый день зимнего месяца уже на пороге, а это значит, что самое время готовиться к новому сезону.

Во-первых, пора готовить себе подборку интересных новогодних фильмов для просмотра на праздничных выходных. Во-вторых, уже можно собирать себе в копилку рецепты ярких, вкусных и необычных праздничных блюд. Например, мы делились рецептами ярких зимних закусок "Мандаринки" и "Сырный снеговик", приготовить которые с легкостью сможет любая хозяйка. Для сладкоежек же прекрасную зимнюю атмосферу смогут создать ароматные имбирные пряники.

Зимнюю пору действительно есть, за что любить. Именно поэтому "Телеграф" подготовил для вас яркие поздравительные открытки с первым днем зимы, которые вы можете отправить своим родным и близким. Красочная открытка с началом зимы порадует ваших друзей и напомнит им о начале прекрасной сказочной поры.

Открытки с началом зимы

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