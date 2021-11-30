Яскраві листівки та красиві привітання з початком зими

Сезон сніжок, мандаринів та яскравої мішури вже на порозі.

Погода цієї осені настільки радувала нас теплом і сонечком, що можна було й не помітити, як підкралася зима. Проте перший день зимового місяця вже на порозі, а це означає, що час готуватися до нового сезону.

По-перше, настав час готувати собі добірку цікавих новорічних фільмів для перегляду на святкових вихідних. По-друге, вже можна збирати собі в скарбничку рецепти яскравих, смачних та незвичайних святкових страв. Наприклад, ми ділилися рецептами яскравих зимових закусок "Мандаринки" та "Сирний сніговик", приготувати які з легкістю зможе будь-яка господиня. Для ласунів же чудову зимову атмосферу зможуть створити ароматні імбирні пряники.

Взимку дійсно є, за що любити. Саме тому "Телеграф" підготував для вас яскраві вітальні листівки з першим днем зими, які ви можете надіслати своїм рідним та близьким. Яскрава листівка з початком зими порадує ваших друзів і нагадає їм про початок прекрасної казкової пори.

Листівки з початком зими

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