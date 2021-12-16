Как выживали старики на пенсии в СССР и кому жилось легче других (фото)

На хорошую жизнь на пенсии могли рассчитывать видные ученые, военные, силовики и партийные работники.

Жизнь граждан СССР была наполнена мифами — от бесплатной медицины до всеобщего равенства. И если последний тезис могли поставить под сомнение даже работавшие граждане, то что говорить про одну из наименее защищенных категорий населения — пенсионеров.

В зависимости от разных периодов советской истории положение дел отличалось. "Телеграф" собрал основные факты о пенсиях в СССР.

До Второй мировой

Положение пенсионеров на заре Советского союза было незавидным. Пенсии вводили поэтапно: с 1918 года для людей с инвалидностью, получивших увечья в рядах Красной армии, с 1923 года — для "старых большевиков" и политкаторжан, с 1928 года — для рабочих горнорудных и текстильных предприятий. В 1935 году пенсии выплачивало не государство, а промышленные артели из спецфонда. Работникам колхозов пенсии не платили. И только с 1937 года ввели для разных служащих и рабочих в городах.

Размер пенсии определял стаж, зарплата и причина нетрудоспособности. Ее размер был невелик и составлял примерно четверть от средней зарплаты. Например, в 1937 году, при введении всеобщей пенсии, стипендия студента была 130 рублей, а инвалид третьей группы получал 25. Люди с инвалидностью первой группы получали на 40 рублей больше.

Послевоенный период

Ситуация улучшается — установлен пенсионный возраст для мужчин 60 лет и 55 для женщин. В 1956 проведена реформа пенсионного законодательства. На госпенсию могли претендовать: рабочие и служащие, военные, инвалиды, члены семей этих трех категорий в случае потери кормильца.

Колхозникам также назначили довольствие, но оно было несравнимо с городскими пенсиями и составляло 12 рублей. Повышение до 20 руб. произошло в 1973,а в 1987 году выплачивали уже 50 рублей. Колхозы могли дополнительно выплачивать средства сверх этой суммы для работников. До этого пенсия колхозника, отработавшего 30 лет, могла быть 6 рублей.

Пенсионеры в СССР

Минимальный пенсионный стаж был 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Максимум пенсии в СССР составлял 120 рублей. Выше пенсии были только у силовиков — военная или КНБ-ная составляла до 250 рублей, а в милиции — до 220 рублей. В этих сферах, как и в медицине пенсионерам разрешалось работать и далее.

Кто получал самые большие пенсии

Рекордными для СССР были пенсии партийцев и персональные выплаты. Так, знаменитые ученые, Герои СССР, руководство получало:

при всесоюзном уровне — 250 руб

при республиканском — 160 руб

при местном — 140 руб.

Высшие партийные эшелоны могли получать до 500 рублей в месяц.

Ранее "Телеграф" писал про то, какими могли бы быть зарплаты в Советском Союзе, если бы не "интересы партии". Отметим, что положение пенсионеров в Украине также не наилучшее — средние выплаты едва превышают прожиточный минимум.