Укр

Звезда Comedy Club попал в больницу с коронавирусом: 50% поражения легких

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве Новость обновлена 18 декабря 2021, 10:50
Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве

Состояние 43-летнего комика оценивают как среднетяжелое

Российский комедийный актер, телеведущий и участник Comedy Club Тимур Батрутдинов был госпитализирован с COVID-19 в одну из столичных больниц Москвы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что комик заболел еще 9 декабря, мужчина кашлял и испытывал слабость. В медучреждение Батрутдинов попал только после того, как его состояние ухудшилось.

После проведения КТ оказалось, что у комика 25–50% поражения лёгких. Врачи оценивают состояние 43-летней звезды как среднетяжелое.

Что известно о Тимуре Батрутдинове

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. В студенческие годы участвовал в многочисленных капустниках, писал сценарии для сборной команды КВН Санкт-Петербурга. Проработав по специальности в компании PSA Peugeot Citroën, уволился, чтобы участвовать в команде КВН "Незолотая молодежь", где познакомился с Гариком Харламовым. С 2005 года участвует в юмористическом телепроекте Comedy Club на телеканале ТНТ.

Женат никогда не был. В 2015 году был главные героем в российском проекте "Холостяк", но со своей избранницей в шоу, психологом Дарьей Кананухой позже расстался.

Тимур Батрутдинов и Дарья Канануха
Тимур Батрутдинов и Дарья Канануха

Добавим, что по состоянию на 16 декабря 25 случаев нового штамма диагностировали у заболевших COVID-19 на территории России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в больнице снова оказался российский певец Григорий Лепс. 59-летний артист спустя 20 лет совместной жизни разводится с женой Анной Шаплыковой. Пара воспитывает троих детей. На фоне личных проблем Лепса могут признать недееспособным. Недавно он сбежал из психиатрической клиники. Адвокат супруги артиста заявила, что причиной развода звездной пары стал кризис в отношениях

Теги:
#Comedy Club #Коронавирус #Тимур Батрутдинов #Covid-19
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