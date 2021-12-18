Звезда Comedy Club попал в больницу с коронавирусом: 50% поражения легких

Состояние 43-летнего комика оценивают как среднетяжелое

Российский комедийный актер, телеведущий и участник Comedy Club Тимур Батрутдинов был госпитализирован с COVID-19 в одну из столичных больниц Москвы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что комик заболел еще 9 декабря, мужчина кашлял и испытывал слабость. В медучреждение Батрутдинов попал только после того, как его состояние ухудшилось.

После проведения КТ оказалось, что у комика 25–50% поражения лёгких. Врачи оценивают состояние 43-летней звезды как среднетяжелое.

Что известно о Тимуре Батрутдинове

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. В студенческие годы участвовал в многочисленных капустниках, писал сценарии для сборной команды КВН Санкт-Петербурга. Проработав по специальности в компании PSA Peugeot Citroën, уволился, чтобы участвовать в команде КВН "Незолотая молодежь", где познакомился с Гариком Харламовым. С 2005 года участвует в юмористическом телепроекте Comedy Club на телеканале ТНТ.

Женат никогда не был. В 2015 году был главные героем в российском проекте "Холостяк", но со своей избранницей в шоу, психологом Дарьей Кананухой позже расстался.

Тимур Батрутдинов и Дарья Канануха

Добавим, что по состоянию на 16 декабря 25 случаев нового штамма диагностировали у заболевших COVID-19 на территории России.

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