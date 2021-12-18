Зірка Comedy Club потрапив до лікарні з коронавірусом: 50% ураження легень

Стан 43-річного коміка оцінюють як середньоважкий

Російський комедійний актор, телеведучий та учасник Comedy Club Тимур Батрутдінов був госпіталізований з COVID-19 до однієї зі столичних лікарень Москви.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Стверджується, що комік захворів ще 9 грудня, чоловік кашляв і відчував слабкість. У медзаклад Батрутдінов потрапив лише після того, як його стан погіршився.

Після проведення КТ виявилося, що комік має 25–50% ураження легень. Лікарі оцінюють стан 43-річної зірки як середньоважкий.

Що відомо про Тимура Батрутдінова

У 2000 році закінчив Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів. У студентські роки брав участь у численних капусниках, писав сценарії для збірної команди КВК Санкт-Петербурга. Пропрацювавши за фахом у компанії PSA Peugeot Citroën, звільнився, щоб взяти участь у команді КВК "Незолота молодь", де познайомився з Гаріком Харламовим. З 2005 року бере участь у гумористичному телепроекті Comedy Club на телеканалі ТНТ.

Одружений ніколи не був. У 2015 році був головним героєм у російському проекті "Холостяк", але зі своєю обраницею в шоу, психологом Дар’єю Кананухою пізніше розлучився.

Тимур Батрутдінов та Дар’я Канануха

Додамо, що станом на 16 грудня 25 випадків нового штаму діагностували у хворих на COVID-19 на території Росії.

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