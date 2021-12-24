Рождественский сочельник 2021: что означает этот праздник и что нельзя делать 24 декабря

Рождественский сочельник – это последний день Рождественского поста.

Вечер накануне праздника Рождества — это также важный день для всех христиан. Канун Рождества или Сочельник — это завершающий день Великого поста, который длился 40 дней. В этот день верующие активно готовятся к празднику, убирая свои дома и готовя торжественный ужин.

Рождественский сочельник: что означает праздник

Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник отмечается за день до Рождества. Христиане, которые придерживаются григорианского календаря, отмечают праздник 24 декабря, а те, кто придерживается юлианского — 6 января.

Само название Сочельник происходит от слова "сочиво", что означает вареные зерна риса или пшеницы. Это блюдо положено есть в канун праздника после литургии. Рождественский сочельник — это самый строгий день Рождественского поста. В этот день нельзя есть, пока на небе не взойдет первая звезда, которую ассоциируют с Вифлеемской.

Праздник считается семейным, поэтому в этот день желательно, чтобы вся семья собралась за праздничным столом. На столе к Рождественскому ужину должны стоять 12 постных блюд.

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Как любой религиозный праздник, Сочельник, канун Рождества, имеет свои правила и запреты.

Что нельзя делать в Рождественский Сочельник

Нельзя есть до восхода первой звезды.

Нельзя употреблять алкоголь.

Под запретом тяжелый труд, уборка, стирка и шитье.

По народным поверьям в Сочельник нельзя мыться.

В Сочельник нельзя ссориться, спорить и наказывать детей.

Нельзя надевать темную одежду, особенно черную.

Что можно делать в канун Рождества

Желательно встать пораньше, умыться и прочитать молитву.

Неплохо было бы сходить в церковь и помолиться за здоровье родных и близких, исповедаться и причаститься.

Если вы с кем-то в ссоре, то постарайтесь помириться.

В течение дня навестите родственников, особенно родителей, бабушек и дедушек.

В Рождественский Сочельник можно готовить.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Православной церкви Украины Епифаний рассказал, когда украинцы начнут массово праздновать Рождество 25 декабря.