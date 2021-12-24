Укр

Рождественский сочельник 2021: что означает этот праздник и что нельзя делать 24 декабря

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Есть ряд традиций, которых необходимо придерживаться накануне Рождества
Есть ряд традиций, которых необходимо придерживаться накануне Рождества

Рождественский сочельник – это последний день Рождественского поста.

Вечер накануне праздника Рождества — это также важный день для всех христиан. Канун Рождества или Сочельник — это завершающий день Великого поста, который длился 40 дней. В этот день верующие активно готовятся к празднику, убирая свои дома и готовя торжественный ужин.

Рождественский сочельник: что означает праздник

Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник отмечается за день до Рождества. Христиане, которые придерживаются григорианского календаря, отмечают праздник 24 декабря, а те, кто придерживается юлианского — 6 января.

Само название Сочельник происходит от слова "сочиво", что означает вареные зерна риса или пшеницы. Это блюдо положено есть в канун праздника после литургии. Рождественский сочельник — это самый строгий день Рождественского поста. В этот день нельзя есть, пока на небе не взойдет первая звезда, которую ассоциируют с Вифлеемской.

Праздник считается семейным, поэтому в этот день желательно, чтобы вся семья собралась за праздничным столом. На столе к Рождественскому ужину должны стоять 12 постных блюд.

Как любой религиозный праздник, Сочельник, канун Рождества, имеет свои правила и запреты.

Что нельзя делать в Рождественский Сочельник

  • Нельзя есть до восхода первой звезды.
  • Нельзя употреблять алкоголь.
  • Под запретом тяжелый труд, уборка, стирка и шитье.
  • По народным поверьям в Сочельник нельзя мыться.
  • В Сочельник нельзя ссориться, спорить и наказывать детей.
  • Нельзя надевать темную одежду, особенно черную.

Что можно делать в канун Рождества

  • Желательно встать пораньше, умыться и прочитать молитву.
  • Неплохо было бы сходить в церковь и помолиться за здоровье родных и близких, исповедаться и причаститься.
  • Если вы с кем-то в ссоре, то постарайтесь помириться.
  • В течение дня навестите родственников, особенно родителей, бабушек и дедушек.
  • В Рождественский Сочельник можно готовить.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Православной церкви Украины Епифаний рассказал, когда украинцы начнут массово праздновать Рождество 25 декабря.

Теги:
#Рождество #Сочельник #Рождественский пост #Пост на Рождество #Рождественский сочельник
Водоснабжение для украинцев обойдется дороже
Экономика и Финансы
В Украине взлетят тарифы на воду: сколько будем платить в 2022 году
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Водоснабжение для украинцев обойдется дороже
В Украине взлетят тарифы на воду: сколько будем платить в 2022 году
Дата публикации
Категория
Украинок поставят на военный учет
Воинский учет для украинок: кому придется получать военный билет (список профессий)
Дата публикации
Категория
Станислав Горуна подрался с депутатом Богданом Федуном
"Назвал ватой": известный украинский спортсмен подрался с депутатом (видео)
Дата публикации
Категория
Украинцам прогнозируют не лучший год
Энергетический кризис и тотальный рост цен — озвучены главные экономические риски для Украины в 2022 году
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине