Рождественский сочельник 2021: что означает этот праздник и что нельзя делать 24 декабря
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Рождественский сочельник – это последний день Рождественского поста.
Вечер накануне праздника Рождества — это также важный день для всех христиан. Канун Рождества или Сочельник — это завершающий день Великого поста, который длился 40 дней. В этот день верующие активно готовятся к празднику, убирая свои дома и готовя торжественный ужин.
Рождественский сочельник: что означает праздник
Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник отмечается за день до Рождества. Христиане, которые придерживаются григорианского календаря, отмечают праздник 24 декабря, а те, кто придерживается юлианского — 6 января.
Само название Сочельник происходит от слова "сочиво", что означает вареные зерна риса или пшеницы. Это блюдо положено есть в канун праздника после литургии. Рождественский сочельник — это самый строгий день Рождественского поста. В этот день нельзя есть, пока на небе не взойдет первая звезда, которую ассоциируют с Вифлеемской.
Праздник считается семейным, поэтому в этот день желательно, чтобы вся семья собралась за праздничным столом. На столе к Рождественскому ужину должны стоять 12 постных блюд.
Как любой религиозный праздник, Сочельник, канун Рождества, имеет свои правила и запреты.
Что нельзя делать в Рождественский Сочельник
- Нельзя есть до восхода первой звезды.
- Нельзя употреблять алкоголь.
- Под запретом тяжелый труд, уборка, стирка и шитье.
- По народным поверьям в Сочельник нельзя мыться.
- В Сочельник нельзя ссориться, спорить и наказывать детей.
- Нельзя надевать темную одежду, особенно черную.
Что можно делать в канун Рождества
- Желательно встать пораньше, умыться и прочитать молитву.
- Неплохо было бы сходить в церковь и помолиться за здоровье родных и близких, исповедаться и причаститься.
- Если вы с кем-то в ссоре, то постарайтесь помириться.
- В течение дня навестите родственников, особенно родителей, бабушек и дедушек.
- В Рождественский Сочельник можно готовить.
Ранее "Телеграф" писал, что глава Православной церкви Украины Епифаний рассказал, когда украинцы начнут массово праздновать Рождество 25 декабря.
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