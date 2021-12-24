Різдвяний святвечір 2021: що означає це свято і що не можна робити 24 грудня

Різдвяний святвечір – це останній день Різдвяного посту.

Вечір напередодні свята Різдва також є важливим днем для всіх християн. Переддень Різдва або Святвечір — це завершальний день Великого посту, який тривав 40 днів. Цього дня віряни активно готуються до свята, прибираючи свої будинки та готуючи урочисту вечерю.

Різдвяний святвечір: що означає свято

Вечір Різдва Христового, або Різдвяний святвечір відзначається за день до Різдва. Християни, які дотримуються григоріанського календаря, святкують 24 грудня, а ті, хто дотримується юліанського — 6 січня.

Сама назва Святвечір походить від слова "сочиво", що означає варені зерна рису або пшениці. Ця страва належить їсти напередодні свята після літургії. Різдвяний святвечір — це найсуворіший день Різдвяного посту. Цього дня не можна їсти, доки на небі не зійде перша зірка, яку асоціюють із Віфлеємською.

Свято вважається сімейним, тому в цей день бажано, щоби вся сім’я зібралася за святковим столом. На столі до Різдвяної вечері мають стояти 12 пісних страв.

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Як будь-яке релігійне свято, Святвечір, напередодні Різдва, має свої правила та заборони.

Що не можна робити в Різдвяний Святвечір

Не можна їсти до сходу першої зірки.

Не можна вживати алкоголь.

Під забороною важка праця, прибирання, прання та шиття.

За народними повір’ями на Святвечір не можна митися.

У Святвечір не можна сваритися, сперечатися та карати дітей.

Не можна одягати темний одяг, особливо чорний.

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Що можна робити напередодні Різдва

Бажано встати раніше, вмитися і прочитати молитву.

Непогано було б сходити до церкви та помолитися за здоров’я рідних та близьких, сповідатися та причаститися.

Якщо ви з кимось у сварці, то постарайтеся помиритись.

Протягом дня відвідайте родичів, особливо батьків, бабусь та дідусів.

У Різдвяний Святвечір можна готувати.

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