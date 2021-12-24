Різдвяний святвечір 2021: що означає це свято і що не можна робити 24 грудня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 14
Різдвяний святвечір – це останній день Різдвяного посту.
Вечір напередодні свята Різдва також є важливим днем для всіх християн. Переддень Різдва або Святвечір — це завершальний день Великого посту, який тривав 40 днів. Цього дня віряни активно готуються до свята, прибираючи свої будинки та готуючи урочисту вечерю.
Різдвяний святвечір: що означає свято
Вечір Різдва Христового, або Різдвяний святвечір відзначається за день до Різдва. Християни, які дотримуються григоріанського календаря, святкують 24 грудня, а ті, хто дотримується юліанського — 6 січня.
Сама назва Святвечір походить від слова "сочиво", що означає варені зерна рису або пшениці. Ця страва належить їсти напередодні свята після літургії. Різдвяний святвечір — це найсуворіший день Різдвяного посту. Цього дня не можна їсти, доки на небі не зійде перша зірка, яку асоціюють із Віфлеємською.
Свято вважається сімейним, тому в цей день бажано, щоби вся сім’я зібралася за святковим столом. На столі до Різдвяної вечері мають стояти 12 пісних страв.
Як будь-яке релігійне свято, Святвечір, напередодні Різдва, має свої правила та заборони.
Що не можна робити в Різдвяний Святвечір
- Не можна їсти до сходу першої зірки.
- Не можна вживати алкоголь.
- Під забороною важка праця, прибирання, прання та шиття.
- За народними повір’ями на Святвечір не можна митися.
- У Святвечір не можна сваритися, сперечатися та карати дітей.
- Не можна одягати темний одяг, особливо чорний.
Що можна робити напередодні Різдва
- Бажано встати раніше, вмитися і прочитати молитву.
- Непогано було б сходити до церкви та помолитися за здоров’я рідних та близьких, сповідатися та причаститися.
- Якщо ви з кимось у сварці, то постарайтеся помиритись.
- Протягом дня відвідайте родичів, особливо батьків, бабусь та дідусів.
- У Різдвяний Святвечір можна готувати.
Раніше "Телеграф" писав, що глава Православної церкви України Єпіфаній розповів, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-