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Різдвяний святвечір 2021: що означає це свято і що не можна робити 24 грудня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Є низка традицій, яких необхідно дотримуватися напередодні Різдва
Є низка традицій, яких необхідно дотримуватися напередодні Різдва

Різдвяний святвечір – це останній день Різдвяного посту.

Вечір напередодні свята Різдва також є важливим днем для всіх християн. Переддень Різдва або Святвечір — це завершальний день Великого посту, який тривав 40 днів. Цього дня віряни активно готуються до свята, прибираючи свої будинки та готуючи урочисту вечерю.

Різдвяний святвечір: що означає свято

Вечір Різдва Христового, або Різдвяний святвечір відзначається за день до Різдва. Християни, які дотримуються григоріанського календаря, святкують 24 грудня, а ті, хто дотримується юліанського — 6 січня.

Сама назва Святвечір походить від слова "сочиво", що означає варені зерна рису або пшениці. Ця страва належить їсти напередодні свята після літургії. Різдвяний святвечір — це найсуворіший день Різдвяного посту. Цього дня не можна їсти, доки на небі не зійде перша зірка, яку асоціюють із Віфлеємською.

Свято вважається сімейним, тому в цей день бажано, щоби вся сім’я зібралася за святковим столом. На столі до Різдвяної вечері мають стояти 12 пісних страв.

Як будь-яке релігійне свято, Святвечір, напередодні Різдва, має свої правила та заборони.

Що не можна робити в Різдвяний Святвечір

  • Не можна їсти до сходу першої зірки.
  • Не можна вживати алкоголь.
  • Під забороною важка праця, прибирання, прання та шиття.
  • За народними повір’ями на Святвечір не можна митися.
  • У Святвечір не можна сваритися, сперечатися та карати дітей.
  • Не можна одягати темний одяг, особливо чорний.

Що можна робити напередодні Різдва

  • Бажано встати раніше, вмитися і прочитати молитву.
  • Непогано було б сходити до церкви та помолитися за здоров’я рідних та близьких, сповідатися та причаститися.
  • Якщо ви з кимось у сварці, то постарайтеся помиритись.
  • Протягом дня відвідайте родичів, особливо батьків, бабусь та дідусів.
  • У Різдвяний Святвечір можна готувати.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Православної церкви України Єпіфаній розповів, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.

Теги:
#Різдво #Святвечір #Різдвяний піст #Пост на Різдво #Різдвяний святвечір
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