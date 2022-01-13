Васильев день: что можно и нельзя делать 14 января

Святитель Василий Великий издревле пользовался особым почетом.

В пятницу, 14 января, страны, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем, отмечается Старый Новый год. Также в этот день православные верующие почитают память святителя Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский.

"Телеграф" рассказывает в чем особенность этого праздника, его обычаи и традиции, что можно и что категорически нельзя делать 14 января, а также, кто такой Василий Великий.

Кто такой Василий Великий (Кесарийский)

Василий Великий, Кесарийский — был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса. В тяжелое для Церкви время он проявил себя как пламенный защитник православной веры.

Стоит отметить, что Василий Великий много добра сделал для простого народа, тем самым завоевав уважение народа. Поэтому на похороны пришли не только христиане, но и язычники с иудеями.

День святого Василия: обычаи и традиции

В Васильев день существует целый ряд традиций, которые верующие люди пытаются поддерживать: принято ходить в гости, посевать и желать хозяевам добра, счастья и благополучия. Стоит отметить, что посевать должны ходить только мужчины, парни, мальчики.

В принципе этот день старались проводить как можно веселее.

Так как, Василия считают покровителем свиней, на столе в праздник обязательно должна быть свиная голова. А после застолья наши предки сжигали праздничный Дидух для того, чтобы прогнать несчастья.

Также на день Василия было принято гадать. Незамужние девушки собирались в компании и гадали на суженого и будущее.

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Гадания на Василия 14 января

Гадание на замужество. В полночь с 13 на 14 января девушкам нужно выйти на улицу и по очереди завязывать друг другу глаза. По очереди каждую девушку вращают вокруг себя. Если она пойдет в сторону ворот — скоро выйдет замуж, в направлении крыльца — будет сидеть в девках.

В полночь с 13 на 14 января девушкам нужно выйти на улицу и по очереди завязывать друг другу глаза. По очереди каждую девушку вращают вокруг себя. Если она пойдет в сторону ворот — скоро выйдет замуж, в направлении крыльца — будет сидеть в девках. Гадание на желание. Перед сном 13 января напишите на отдельных бумажках 12 желаний, аккуратно сверните и положите под подушку. Утром, проснувшись, вытяните 3 из них – они обязательно исполнятся в новом году.

Гадание по нитке. Вставьте три нитки в три иголки: черного, белого и красного цветов. Пусть кто-нибудь приколет их к вашей одежде со стороны спины. Не зная, в какой очередности расположены иглы, вытяните одну нитку. Красная нить означает скорое замужество и рождение малыша, белая – одиночество, а черная – замужество счастья вам не принесет, нужно обратить внимание на карьерный рост.

Вставьте три нитки в три иголки: черного, белого и красного цветов. Пусть кто-нибудь приколет их к вашей одежде со стороны спины. Не зная, в какой очередности расположены иглы, вытяните одну нитку. Красная нить означает скорое замужество и рождение малыша, белая – одиночество, а черная – замужество счастья вам не принесет, нужно обратить внимание на карьерный рост. Гадание на крупах. По кругу нужно расставить блюдца с разной крупой: гречкой, пшеном, рисом, манкой, овсянкой, перловкой, а в отдельное блюдце налить воду. В центре круга нужно раскрутить сырое яйцо и по тому, в какую сторону оно покатится, можно предсказать судьбу. Если к гречке – жених будет богатым, к пшену – будет блондином, к рису – будет женат, к манке – жених будет с севера, к перловке – жених будет военным. Вода означает, что девушку ждут путешествия. Если яйцо крутится на месте, значит, девушка в этом году замуж не выйдет.

Гадание на имя суженого. В ночь на Старый Новый год можно узнать имя будущего супруга. Нужно выйти на улицу и у первого встречного мужчины спросить его имя. Как он представится, так и будет звать будущего мужа.

Что нельзя делать в Васильев день 14 января:

Запрещено отдавать долги.

Нельзя оставаться ни с кем в ссорах, и ссориться заново.

Запрещено прясть, шить, и заниматься любой другой ручной работой.

Не желательно выносить мусор.

Женщинам, девушкам и девочкам — категорически запрещено посевать.

За столом нельзя пить по одной рюмке, надо выпить сразу по второй.

Нельзя оставлять посевальщиков без награды.

Нельзя не впускать в дом посевальщиков.

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