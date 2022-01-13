Васильєв день: що можна і не можна робити 14 січня

Святитель Василь Великий з давніх-давен користувався особливою пошаною.

У п’ятницю, 14 січня, країни, де православна церква продовжує користуватися юліанським календарем, святкується Старий Новий рік. Також у цей день православні віряни вшановують пам’ять святителя Василя Великого, відомого також як Василь Кесарійський.

"Телеграф" розповідає у чому особливість цього свята, його звичаї та традиції, що можна і що категорично не можна робити 14 січня, а також, хто такий Василь Великий.

Хто такий Василь Великий (Кесарійський)

Василь Великий, Кесарійський — був архієпископом Кесарії Каппадокійської і прославився як богослов, автор безлічі проповідей та творець ідеї іконостасу. У тяжкий для Церкви час він проявив себе як затятий захисник православної віри.

Варто зазначити, що Василь Великий багато добра зробив для простого народу, тим самим завоювавши його повагу. Тому на його похорон прийшли не лише християни, а й язичники з юдеями.

День святого Василя: звичаї та традиції

У Васильєв день існує ціла низка традицій, які віряни люди намагаються підтримувати: заведено ходити в гості, посівати та бажати господарям добра, щастя та благополуччя. Варто зазначити, що посівати мають ходити лише чоловіки, хлопці, хлопчики.

У принципі, цей день намагалися проводити якомога веселіше.

Оскільки Василя вважають покровителем свиней, на столі у свято обов’язково має бути свиняча голова. А після застілля наші пращури спалювали святковий Дідух для того, щоб прогнати нещастя.

Також на день Василя було заведено гадати. Незаміжні дівчата збиралися в компанії та ворожили на нареченого та майбутнє.

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Ворожіння на Василя 14 січня

Ворожіння на заміжжя. Опівночі з 13 на 14 січня дівчатам треба вийти надвір і по черзі зав’язати одне одному очі. По черзі кожну дівчину обертають довкола себе. Якщо вона піде у бік воріт — незабаром вийде заміж, у напрямку ґанку — сидітиме в дівках.

Опівночі з 13 на 14 січня дівчатам треба вийти надвір і по черзі зав’язати одне одному очі. По черзі кожну дівчину обертають довкола себе. Якщо вона піде у бік воріт — незабаром вийде заміж, у напрямку ґанку — сидітиме в дівках. Ворожіння на бажання. Перед сном 13 січня напишіть на окремих папірцях 12 бажань, акуратно заверніть і покладіть під подушку. Вранці, прокинувшись, витягніть 3 з них – вони обов’язково виповняться в новому році.

Ворожіння по нитці. Вставте три нитки в три голки: чорного, білого та червоного кольорів. Нехай хтось приколе їх до вашого одягу з боку спини. Не знаючи, як розташовані голки, витягніть одну нитку. Червона нитка означає швидке заміжжя та народження малюка, біла – самотність, а чорна – заміжжя щастя вам не принесе, потрібно звернути увагу на кар’єрне зростання.

Вставте три нитки в три голки: чорного, білого та червоного кольорів. Нехай хтось приколе їх до вашого одягу з боку спини. Не знаючи, як розташовані голки, витягніть одну нитку. Червона нитка означає швидке заміжжя та народження малюка, біла – самотність, а чорна – заміжжя щастя вам не принесе, потрібно звернути увагу на кар’єрне зростання. Ворожіння на крупах. По колу потрібно розставити блюдця з різною крупою: гречкою, пшоном, рисом, манкою, вівсянкою, перлівкою, а окреме блюдце налити воду. У центрі кола потрібно розкрутити сире яйце і по тому, в який бік воно покотиться, можна передбачити долю. Якщо до гречки – наречений буде багатим, до пшона – буде блондином, до рису – буде одружений, до манки – наречений буде з півночі, до перлівки – наречений буде військовим. Вода означає, що на дівчину чекають подорожі. Якщо яйце крутиться на місці, то дівчина цього року заміж не вийде.

Ворожіння на ім’я нареченого. У ніч на Старий Новий рік можна дізнатися про ім’я майбутнього чоловіка. Потрібно вийти надвір і в першого зустрічного чоловіка запитати його ім’я. Як він представиться, так і зватиме майбутнього чоловіка.

Що не можна робити у Васильєв день 14 січня:

Заборонено віддавати борги.

Не можна залишатися ні з ким у сварках і сваритися заново.

Заборонено прясти, шити, та займатися будь-якою іншою ручною роботою.

Не бажано виносити сміття.

Жінкам, дівчатам та дівчаткам – категорично заборонено посівати.

За столом не можна пити по одній чарці, треба випити одразу по другій.

Не можна залишати сівалки без нагороди.

Не можна не впускати в будинок сівалки.

Зазначимо, що січень дуже багатий на церковні свята, про те, що відзначаємо у перший місяць нового року, читайте у нашому матеріалі.