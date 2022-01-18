Крещенский сочельник: что нужно и нельзя делать 18 января
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Накануне Крещения проводится Второй Святой вечер
Во среду, 19 января, украинцы традиционно празднуют Крещение Господне, или Богоявление — событие, которое завершает рождественские праздники, называемый в народе период Зимних Святок.
Главной традицией считаются освящение воды и купание в освященных водоемах для духовного очищения. Праздник 19 января отсылает верующих к ритуалу крещения Иисуса Христа в возрасте 30 лет в реке Иордан Иоанном Крестителем.
В ночь с 18 на 19 января празднуют канун Богоявления – Крещенский Сочельник или, как еще его называют, Второй Сочельник или "голодную кутью". Последнее название связано с тем, что 18 января верующие ничего не едят — постятся.
Что нужно делать 18 января
- Накануне Крещения соблюдают пост до ужина.
- Все блюда на Сочельник должны быть постными, а основным блюдом является кутья.
- В этот день принято убирать в доме, а также стирать.
- Вечером 18 января освящают воду в церкви, эта вода должна быть на столе, а еще ею окропляют жилье.
- В этот вечер девушки гадали.
Что нельзя делать 18 января
- Запрещено ругаться, ссориться, сквернословить и думать о плохом.
- Нельзя нарушать пост и употреблять алкоголь.
- Нельзя, чтобы на столе было четное количество блюд.
Добавим, что в канун великого праздника Крещение Господне 18 января украинские синоптики обещают сильные порывы ветра. Однако 19 января буря стихнет, что позволит всем желающим нырнуть в прорубь.
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