Крещенский сочельник: что нужно и нельзя делать 18 января

Накануне Крещения проводится Второй Святой вечер

Во среду, 19 января, украинцы традиционно празднуют Крещение Господне, или Богоявление — событие, которое завершает рождественские праздники, называемый в народе период Зимних Святок.

Главной традицией считаются освящение воды и купание в освященных водоемах для духовного очищения. Праздник 19 января отсылает верующих к ритуалу крещения Иисуса Христа в возрасте 30 лет в реке Иордан Иоанном Крестителем.

В ночь с 18 на 19 января празднуют канун Богоявления – Крещенский Сочельник или, как еще его называют, Второй Сочельник или "голодную кутью". Последнее название связано с тем, что 18 января верующие ничего не едят — постятся.

Что нужно делать 18 января

Накануне Крещения соблюдают пост до ужина.

Все блюда на Сочельник должны быть постными, а основным блюдом является кутья.

В этот день принято убирать в доме, а также стирать.

Вечером 18 января освящают воду в церкви, эта вода должна быть на столе, а еще ею окропляют жилье.

В этот вечер девушки гадали.

Что нельзя делать 18 января

Запрещено ругаться, ссориться, сквернословить и думать о плохом.

Нельзя нарушать пост и употреблять алкоголь.

Нельзя, чтобы на столе было четное количество блюд.

Добавим, что в канун великого праздника Крещение Господне 18 января украинские синоптики обещают сильные порывы ветра. Однако 19 января буря стихнет, что позволит всем желающим нырнуть в прорубь.