Водохресний святвечір: що треба і не можна робити 18 січня

Напередодні Водохреща проводиться Другий Святий вечір

У середу, 19 січня, українці традиційно святкують Хрещення Господнє, або Богоявлення — подію, яка завершує різдвяні свята, так званий у народі період Зимових Святок.

Головною традицією вважаються освячення води та купання у освячених водоймах для духовного очищення. Свято 19 січня відсилає вірян до ритуалу хрещення Ісуса Христа у віці 30 років у річці Йордан Іоанном Хрестителем.

У ніч з 18 на 19 січня святкують переддень Богоявлення — Водохресний святвечір або, як ще його називають, Другий Святвечір або "голодну кутю". Остання назва пов’язана з тим, що 18 січня віряни нічого не їдять – постяться.

Що потрібно робити 18 січня

Напередодні Хрещення дотримуються посту до вечері.

Всі страви на Святвечір повинні бути пісними, а основною стравою є кутя.

Цього дня заведено прибирати в будинку, а також прати.

Увечері 18 січня освячують воду у церкві, ця вода має бути на столі, а ще нею окроплюють оселі.

Цього вечора дівчата ворожили.

Що не можна робити 18 січня

Заборонено сваритися, лихословити і думати про погане.

Не можна порушувати піст та вживати алкоголь.

Не можна, щоб на столі була парна кількість страв.

Додамо, що напередодні великого свята Водохреща 18 січня українські синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Проте 19 січня буря стихне, що дозволить усім охочим пірнути в ополонку.