Проверенные гадания на Крещение 2022: топ-5 самых популярных способов узнать об имени суженого и будущем

Гадать принято накануне Крещения, вечером 18 января.

Издавна в народе считалось, что ночь накануне Крещения Господнего, которое отмечается 19 января, волшебное, и в этот период можно узнать всю правду. Поэтому многие девушки собирались в компании и проводили различные гадания, ведь именно тринадцать дней от Рождества до Крещения, с 7 по 19 января, считаются самым благоприятным для гадания периодом.

Крещенские гадания в своей основе похожи на Рождественские и Святочные, однако некоторые из них приурочены именно к Крещению. Их можно проводит только в ночь с 18-го на 19-ое января.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию пять самых точных гаданий на любовь, суженого и будущее, а также гадания на желания.

Источник: AstroScope.

Гадания на праздник Крещения

Гадание на вещий сон

Все ритуальные фразы желательно проговаривать несколько раз, чтобы подсознание точно выполнило ваш "запрос"

Перед сном чистой расческой расчешите волосы, положите ее под подушку и произнесите: "Суженый-ряженый, приди ко мне, расчеши мои волосы". Тот кто придет во все и сделает это, и будет вашим суженым. Съешьте на ночь что-то соленое и не пейте после этого. Перед сном скажите: "Суженый-ряженый, приди ко мне и напои меня водицей". Кто напоит — тот и ваш суженый. Перед сном под подушку положите четырех карточных королей, проговорив: "Суженый мой, ряженый, приснись мне во сне". Если приснится пиковый король, жених будет намного старше или будет очень ревнивым или скупым. Если приснится крестовый король, то будущий муж будет военным. Бубновый король — это человек желанный вами, а червонный король это богатый жених.

Гадание на замужество

Для гадания понадобятся лента и кусок хлеба. Следует положить их в пустой и чистый горшок, ящичек или тазик. С завязанными глазами потянуть первое, что попадется. Если девушка вытащила ленту, скоро жди сватов, если хлеб – свадьба будет, но не в этом году.

Гадание на Крещение 12 желаний

Вечером 18 января надо написать на 12 маленьких листах бумаги свои желания. Каждый листик следует свернуть трубочкой или квадратом и перед сном положить их под подушку. Проснувшись утром, достаньте наугад три листочка, те желания, которые будут указаны на этих листочках и должны исполниться.

Гадание на богатство

Берут три тарелки, под одну из которых другой человек тайком прячет монетку. Гадающий должен отгадать – под которой тарелкой спрятаны деньги. С первого раза отгадал – богатый будет год, со второго – 50/50, ну а если лишь с третьего – крупных трат лучше не планировать и деньги на черный день поберечь.

Гадание на желание на зеркале

Перед сном в крещенский вечер надо положить под кровать зеркало, принесенное с улицы, и разложить вокруг него еловые веточки. На зеркале нужно рукой написать свое желание. Если надпись утром исчезнет — желание исполнится.

Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).