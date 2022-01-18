Перевірені ворожіння на Водохреща 2022: топ-5 найпопулярніших способів дізнатися про ім’я нареченого та майбутнє

Ворожити заведено напередодні Водохреща, увечері 18 січня.

Здавна в народі вважалося, що ніч напередодні Хрещення Господнього, яке відзначається 19 січня, чарівне, і в цей період можна дізнатися про всю правду. Тому багато дівчат збиралися в компанії і проводили різні ворожіння, адже саме тринадцять днів від Різдва до Хрещення, з 7 по 19 січня, вважається найсприятливішим для ворожіння періодом.

Ворожіння на Водохреща у своїй основі схожі на Різдвяні та Святочні, проте деякі з них присвячені саме до Хрещення. Їх можна проводити тільки в ніч з 18-го на 19 січня.

"Телеграф" пропонує вашій увазі п’ять найточніших ворожінь на кохання, нареченого та майбутнє, а також ворожіння на бажання.

Джерело: AstroScope.

Ворожіння на свято Водохреща

Ворожіння на пророчий сон

Усі ритуальні фрази бажано промовляти кілька разів, щоб підсвідомість точно виконала ваш "запит".

Перед сном чистою гребінцем розчешіть волосся, покладіть її під подушку і скажіть: "Наречений-ряджений, прийди до мене, розчеши моє волосся". Той, хто прийде на все і зробить це, і буде вашим судженим. З’їжте на ніч щось солоне і не пийте після цього. Перед сном скажіть: "Наречений-ряджений, прийди до мене і напої мене водицею". Хто напоїть — той і ваш наречений. Перед сном під подушку покладіть чотирьох карткових королів, промовивши: "Наречений мій, ряжений, приснись мені уві сні". Якщо насниться піковий король, наречений буде набагато старшим або буде дуже ревнивим або скупим. Якщо насниться хрестовий король, то майбутній чоловік буде військовим. Бубновий король — це людина бажана вами, а червоний король — це багатий наречений.

Ворожіння на заміжжя

Для ворожіння знадобляться стрічка та шматок хліба. Слід покласти їх у порожній і чистий горщик, скриньку або тазик. Із зав’язаними очима потягнути перше, що трапиться. Якщо дівчина витягла стрічку, скоро чекати на сватів, якщо хліб – весілля буде, але не цього року.

Ворожіння на Водохреще 12 бажань

Увечері 18 січня треба написати на 12 маленьких аркушах паперу свої бажання. Кожен лист слід згорнути трубочкою або квадратом і перед сном покласти їх під подушку. Прокинувшись вранці, дістаньте навмання три листочки, ті бажання, які будуть вказані на цих листочках і повинні виконатися.

Ворожіння на багатство

Беруть три тарілки, під одну з яких інша людина потай ховає монетку. Той, хто ворожить повинен відгадати – під якою тарілкою заховані гроші. З першого разу відгадав – багатий буде рік, з другого – 50/50, а якщо лише з третього – великих витрат краще не планувати і гроші на чорний день поберегти.

Ворожіння на бажання на дзеркалі

Перед сном у хрещенський вечір треба покласти під ліжко дзеркало, і розкласти довкола нього ялинові гілочки, принесені з вулиці. На дзеркалі потрібно написати своє бажання рукою. Якщо напис зранку зникне — бажання здійсниться.

Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).