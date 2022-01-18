Опознали по татуировке: новая девушка Тимати "засветила" рэпера на снимке с отдыха (фото)

Модель Валентина Иванова похвасталась совместным снимком с рэпером.

"Меняет девушек, как перчатки" — эта фраза в точности описывает известного российского продюсера и рэпера Тимати. За 2021 год он успел и в реалити "Холостяк" сняться, немного посветившись после с победительницей шоу Екатериной Сафаровой, а позже завел себе новую подружку, которой стала украинская модель Саша Дони (настоящее имя Александра Донец). Однако и их отношения не продлились долго, и Тимати отправился на отдых с "новенькой" — моделью и блогером Валентиной Ивановой.

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Пара не афиширует свои отношения, однако от СМИ ничего не скрыть. На своей странице в Инстаграм Иванова опубликовала серию снимков с отдыха. На одном из них девушка обнимает мужчину, который напоминает Тимати.

В особенности на рэпера указывают татуировки на шее. Там у артиста набит и его никнейм "Timati", и купидончик, стреляющий в сердце, и любимое число — 13. Также лицо девушки в Чикано стиле, слова "Enjoy the moment" и красный след от поцелуя.

В комментариях под постом девушки ей сразу прилетело, что она является "новым проектом" Тимати, и что на такие путешествие она зарабатывает своим телом. Также называют их отношения проплаченым пиаром. Отметим, что в сети не раз отмечали, что Тимати просто раскручивает Инстаграм моделей и никаких отношений с ними не строит. Сам репер ничего из этого не комментирует, как и свои отношения в общем.

Тимати и Саша Дони

О романе Тимати и украинской модели Саши Дони стало известно летом 2021 года. В сети появились их совместные фото с отдыха на острове Миконос в Греции. Известно, что Саша Дони — украинская модель, которая живет в Киеве. В своем Инстаграм девушка часто хвастается фигурой и публикует полуобнаженные фото. В сети также показали, как выглядела Саша Дони до пластики.

Отметим, что Сашу Дони подписчики критикуют за переделанную внешность. В комментариях к ее фото пишут, что она делала пластику груди, носа, подкалывала губы.