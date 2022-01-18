Впізнали за татуюванням: нова дівчина Тіматі "засвітила" репера на знімку з відпочинку (фото)

Модель Валентина Іванова похвалилася спільним знімком із репером.

"Змінює дівчат, як рукавички" — ця фраза точно описує відомого російського продюсера і репера Тіматі. За 2021 рік він встиг і в реаліті "Холостяк" знятися, трохи посвітившись після з переможницею шоу Катериною Сафаровою, а пізніше завів собі нову подружку, якою стала українська модель Саша Доні (справжнє ім’я Олександра Донець). Однак і їхні стосунки не тривали довго, і Тіматі вирушив на відпочинок з "новенькою" — моделлю та блогером Валентиною Івановою.

Пара не афішує своїх стосунків, проте від ЗМІ нічого не приховати. На своїй сторінці в Інстаграм Іванова опублікувала серію знімків із відпочинку. На одному з них дівчина обіймає чоловіка, що нагадує Тіматі.

Особливо на репера вказують татуювання на шиї. Там у артиста набитий і його нікнейм "Timati", і купідончик, що стріляє в серце, і улюблене число — 13. Також обличчя дівчини в стилі Чикано, слова "Enjoy the moment" і червоний слід від поцілунку.

У коментарях під постом дівчини їй одразу прилетіло, що вона є "новим проєктом" Тіматі, і що на таку подорож вона заробляє своїм тілом. Також називають їхні стосунки проплаченим піаром. Зазначимо, що в мережі неодноразово зазначали, що Тіматі просто розкручує Інстаграм моделей і жодних стосунків з ними не будує. Сам репер нічого з цього не коментує, як і свої стосунки загалом.

Тіматі та Саша Доні

Про роман Тіматі та українську модель Саші Доні стало відомо влітку 2021 року. У мережі з’явилися спільні фото з відпочинку на острові Міконос у Греції. Відомо, що Сашко Доні – українська модель, яка живе у Києві. У своєму інстаграмі дівчина часто хвалиться фігурою і публікує напівоголені фото. У мережі також показали, як виглядала Саша Доні до пластики.

Зазначимо, що Сашка Доні підписники критикують за перероблену зовнішність. У коментарях до її фото пишуть, що вона робила пластику грудей, носа, підколювала губи.