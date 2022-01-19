В сети назвали предполагаемую новую солистку Artik & Asti: кто она такая и как выглядит (фото, видео)

Поклонники коллектива уже "вычислили" новую солистку.

Популярная украинская группа Artik & Asti продолжила свое существование после ухода солистки Анны Дзюбы. Однако продюсер Артем Умрихин до сих пор не объявил о новой участнице.

Поклонники коллектива с нетерпением ждут новые песни и клипы, а также жаждут увидеть и новую солистку. В сети уже были предположения, что ею станет певица ETOLUBOV, настоящее имя которой Любовь Фоменко, а теперь фанаты пророчат это место — певице Севиль Велиевой.

Что известно о певице Севиль Велиевой

Севиль Велиева – украинская певица, которая выросла в Симферополе, однако родилась девушка в Узбекистане. Девушка никогда не училась музыке, однако ее пение никого не может оставить равнодушным, сообщает peoples.ru.

Отметим, что с детства Севиль занималась легкой атлетикой, танцевала и училась играть на барабанах, однако по желанию отца девушка начала ходить в школу единоборств в секцию шотокан-карате. Стоит отметить, что Севиль даже состояла в сборной Украины, но из-за травмы покинула спорт.

Велиева принимала участие в нескольких украинских проектах: "Суперзвезда" и "Х-Фактор", а также была участницей третьего сезона российского проекта "Голос".

На страничке девушки в Инстаграм, где за ней следит больше 50-тысяч подписчиков, Сесиль часто публикует фото и видео с различных выступлений, а также периодически балует поклонников откровенными кадрами. Свою личную жизнь Велиева держит в секрете.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшая солистка Artik & Asti Анна Дзюба выпустила свой первый сольный клип на песню "Феникс". На видео певица "восстает из пепла" как мифическая птица. Недавно Анна раскрыла причину своего ухода из группы. По ее словам, они с Умрихиным решили просто разойтись по сольным дорогам спустя 10-летнего сотрудничества.