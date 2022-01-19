У мережі назвали можливу нову солістку Artik & Asti: хто вона така і як виглядає (фото, відео)

Шанувальники колективу вже "вирахували" нову солістку.

Популярний український гурт Artik & Asti продовжив своє існування після того, як солістки Анна Дзюба вирішила почати сольну кар'єру. Проте продюсер Артем Умріхін досі не оголосив ім'я нової учасниці.

Шанувальники колективу з нетерпінням чекають на нові пісні та кліпи, а також бажають побачити і нову солістку. У мережі вже були припущення, що нею стане співачка ETOLUBOV, справжнє ім’я якої Любов Фоменко, а тепер фанати пророкують це місце співачці Севіль Велієвій.

Що відомо про співачку Севіль Велієву

Севіль Велієва – українська співачка, яка виросла в Сімферополі, проте народилася дівчина в Узбекистані. Дівчина ніколи не вчилася музиці, проте її спів нікого не може залишити байдужими, повідомляє peoples.ru.

Зазначимо, що з дитинства Севіль займалася легкою атлетикою, танцювала та вчилася грати на барабанах, однак за бажанням батька дівчина почала ходити до школи єдиноборств у секцію шотокан-карате. Сесіль навіть полягала в збірній України, але через травму покинула спорт.

Велієва брала участь у кількох українських проєктах: "Суперзірка" та "Х-Фактор", а також була учасницею третього сезону російського проєкту "Голос".

На сторінці дівчини в Інстаграм, де за нею стежить понад 50 тисяч підписників, Севіль часто публікує фото та відео з різних виступів, а також періодично балує шанувальників відвертими кадрами. Своє особисте життя Велієва тримає у секреті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишня солістка Artik & Asti Анна Дзюба випустила свій перший сольний кліп на пісню "Фенікс". На відео співачка "повстає з попелу" як міфічний птах. Нещодавно Ганна розкрила причину свого відходу з групи. За її словами, вони з Умріхіним вирішили просто розійтися сольними дорогами через 10-річну співпрацю.