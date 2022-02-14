Укр

Ксению Бородину на танке жестко захейтили в сети из-за Украины

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Ведущую раскритиковали за фото военной тематики Новость обновлена 14 февраля 2022, 10:26
Ведущую раскритиковали за фото военной тематики

Телеведущую отругали за снимки в военной форме и в танке на фоне слухов о вторжении РФ

Российская телеведущая Ксения Бородина столкнулась с огромным количеством негативных комментариев. Звезду обвинили в поддержке военной агрессии, направленной против Украины.

У себя в Инстаграме Бородина выставила фото и видео с танком. Также на кадрах ведущая позирует в военной форме.

"Танкист. Я управляла танком сегодня сама! Управляла танком. Это непередаваемые ощущения. Очень необычный, но интересный день. А ещё я сидела в окопе, а надо мной проезжал танк. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Как вам моя поездка?", — спросила у своих подписчиков Ксения.

Ведущую раскритиковали за фото военной тематики
Ведущую раскритиковали за фото военной тематики

Недолго российской звезде пришлось ждать ответной реакции. Бородина получила в свой адрес шквал возмущенных комментариев. Пользователи заявили, что подобные фото в нынешнее время совершенно неуместны, особенно когда есть велика вероятность вторжения российской военной техники на территорию Украины.

Ксения Бородина на танке: возмутились не только украинцы, но и россияне

В комментариях к посту отписали, что в нынешней напряженной ситуации с Украиной снимки выглядят издевательски: "Не смешно", "неуместно", "разочаровали", "не в нынешнее время такие фото делать".

После этого Бородина закрыла комментарии.

Сама же телеведущая назвала людей, которые возмущены подобным контентом, "идиотами", которые "гавкают о войне". К слову, некоторые подписчики уже отписались от страницы Бородиной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победительницей Национального отбора на "Евровидение-2022" стала украинская певица Алина Паш. В 2019 году артистка была внесена в базу "Миротворец" за посещения певицей России и оккупированного Крыма. Украинцы призвали бойкотировать победу молодой исполнительницы.

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