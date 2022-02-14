Ксенію Бородіну на танку жорстко захейтили в мережі через Україну

Телеведучу вилаяли за знімки у військовій формі та в танку на тлі чуток про вторгнення РФ

Російська телеведуча Ксенія Бородіна зіткнулася з величезною кількістю негативних коментарів. Зірку звинуватили у підтримці військової агресії, спрямованої проти України.

У себе в Інстаграмі Бородіна виставила фото та відео з танком. Також на кадрах ведуча позує у військовій формі.

"Танкіст. Я керувала танком сьогодні сама! Керувала танком. Це неймовірні відчуття. Дуже незвичайний, але цікавий день. А ще я сиділа в окопі, а наді мною проїжджав танк. Сказати, що мені було страшно, це нічого не сказати. Як вам моя поїздка?”, — запитала у своїх підписників Ксенія.

Ведучу розкритикували за фото військової тематики

Недовго російській зірці довелося чекати реакції у відповідь. Бородіна отримала на свою адресу шквал обурених коментарів. Користувачі заявили, що подібні фото нині абсолютно недоречні, особливо коли є велика ймовірність вторгнення російської військової техніки на територію України.

Ксенія Бородіна на танку: обурилися не лише українці, а й росіяни

У коментарях до посту відписали, що у нинішній напруженій ситуації з Україною знімки виглядають знущально: "Не смішно", "недоречно", "розчарували", "не тепер такі фото робити".

Після цього Бородіна закрила коментарі.

Сама ж телеведуча назвала людей, які обурені подібним контентом, "ідіотами", які "гавкають про війну". До речі, деякі підписники вже відписалися від сторінки Бородіної.

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