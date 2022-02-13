Українці бойкотують перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та вимагають перерахунку голосів

Організаторів відбору на Євробачення звинуватили у нечесному голосуванні.

У суботу, 12 лютого, у Києві відбувся грандіозний фінал Національного відбору на Євробачення 2022 року, під час якого було обрано представника України на міжнародній пісенній арені. Переможницею відбору стала самобутня Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків".

Співачка випередила своїх конкурентів і отримала 15 балів, перевершивши фаворитів глядачів Kalush Orchestra на 1 бал. Проте затримка ведучого Тимура Мірошниченка під час оголошення результатів глядацького голосування змусила українців засумніватися у чесності організаторів шоу та чистоті перемоги Аліни Паш.

Читайте також: Категорія Lifestyle "Вкрали перемогу Kalush": українці засудили перемогу Аліни Паш на Нацвідборі на "Євробачення-2022" Фінал пісенного конкурсу обернувся скандалом як для самої Аліни Паш, так і для організаторів Нацвідбору

У соцмережах зчинився великий скандал на цю тему. Щобільше, стало відомо, що Аліна Паш взагалі порушила правила Нацвідбору і мала бути дискваліфікована ще до фіналу конкурсу. Також артистка знаходиться у базі "Миротворець".

У Твіттері українці створили флешмоб та публікують пости з обуреннями під хештегами #бойкотПашнаЄвро та #калушсправжніпереможці. Варто зазначити, що під час цього скандалу піднялося багато "цікавої" інформації, як, наприклад, виступ Аліни Паш у Калінінграді у 2014-му році на честь Дня перемоги.

Реакція мережі на перемогу Аліни Паш

Пародії на результати Національного відбору 2022

Нагадаємо, що за право представити Україну боролися вісім виконавців: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy, Alina Pash. Ведучими фіналу Нацвідбору стали Маша Єфросиніна, яка змінила українського телеведучого Сергія Притулу, який у 2022-му вперше відмовився від участі у проєкті, та Тимур Мірошниченко, а членами журі — українські співачки Джамала та Тіна Кароль, а також сценарист та режисер Ярослав Лодигін.

Варто зазначити, що Національний відбір на Євробачення 2022 року від України ще раніше відзначився кількома серйозними скандалами. Після оголошення лонг-листа учасників, артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності, заявивши, що на відбір беруть лише тих, хто має гроші чи іменитий продюсер. Також не обійшлося і без розбірок із плагіатом пісень.

Де і коли відбудеться конкурс Євробачення-2022

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Гранд-фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.