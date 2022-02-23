Нагадил у порога - к деньгам: о чем говорит поведение кота по народным поверьям

Коты могут предсказывать будущее, помогать с лечением или привлечением удачи, согласно приметам

Коты — одни из популярнейших домашних питомцев, которые иногда могут удивлять своим поведением, а иногда — демонстрировать особенными повадками свое отношение или даже сигнализировать об опасности для хозяев.

Как пишет "РБК-Украина", действия котов могут объясняться их тонким слухом и способностью чувствовать вибрации даже на большом расстоянии. Благодаря этому они могут предупреждать владельца про опасность стихийного бедствия.

Какие есть приметы про котов:

если кот сидит возле дверей, это может сигнализировать как о его состоянии — животному просто стало жарко и он ищет сквозняк, так и об скором визите гостей. В этом случае кот после того как садится возле двери — резко убегает от нее.

Необычное старательное умывание котов на подоконнике также может предвещать приход гостей. Тут рекомендуют обратить внимание на сторону морды, которой кот уделяет особое внимание. Если это левая сторона — гости будут не самые приятные, а если правую — хорошие.

Кот, который неожиданно пришел к порогу, по поверьям, может помочь убрать из дома отрицательную энергетику, если забрать его к себе. Для одинокого человека котенок у порога может предвещать позитивные изменения в жизни — не только нового питомца, но и вероятную встречу любимого человека.

Если к вам пришел бездомный кот, то предоставление ему крова может помочь решить проблемы.

Если уличный кот оставил у порога "кучу" — это к деньгам.

Также улучшение финансового состояния сулит перебежавшая дорогу черная кошка.

Приметы с домашними котами:

Чтобы заручиться удачей, рекомендуют побаловать кота вкусняшкой или почесать живот.

Приласкать животное рекомендуют, если чувствуете себя нехорошо, а если кот сам пришел на больное место, считается, что он лечит.

Кот может неприязненно относиться к новым знакомым — это повод присмотреться к человеку повнимательнее. При этом хорошим людям коты мурлычут.

Любовь котов к чемоданам и сумкам также нашла отражение в приметах. Считается, что это к удачному путешествию.

Когда кот чихает можно пожелать ему здоровья, а можно поздороваться — это к удаче и хорошему самочувствию.

Плохие приметы с кошками:

Плохое предвещает умерший на пороге дома кот. Для больного животного важно обеспечить условия и постараться помочь, если не получилось, то не давать ему умереть в одиночестве, а затем похоронить.

Подкинутое на порог тело животного может оказаться попыткой сглаза. Такого кота нужно похоронить вдали от жилья, а также рекомендуют обратиться к священнику.

Отметим, что эти приметы и суеверия — результат наблюдения за животными и они не гарантируют 100% точности.

"Телеграф" ранее писал про породы кошек, которые подходят для семей с детьми. Одним из важных факторов комфортного совместного существования являются сходные графики сна. Кота можно приучить спать по ночам.