Нагадил у порога - к деньгам: о чем говорит поведение кота по народным поверьям
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Коты могут предсказывать будущее, помогать с лечением или привлечением удачи, согласно приметам
Коты — одни из популярнейших домашних питомцев, которые иногда могут удивлять своим поведением, а иногда — демонстрировать особенными повадками свое отношение или даже сигнализировать об опасности для хозяев.
Как пишет "РБК-Украина", действия котов могут объясняться их тонким слухом и способностью чувствовать вибрации даже на большом расстоянии. Благодаря этому они могут предупреждать владельца про опасность стихийного бедствия.
Какие есть приметы про котов:
- если кот сидит возле дверей, это может сигнализировать как о его состоянии — животному просто стало жарко и он ищет сквозняк, так и об скором визите гостей. В этом случае кот после того как садится возле двери — резко убегает от нее.
- Необычное старательное умывание котов на подоконнике также может предвещать приход гостей. Тут рекомендуют обратить внимание на сторону морды, которой кот уделяет особое внимание. Если это левая сторона — гости будут не самые приятные, а если правую — хорошие.
- Кот, который неожиданно пришел к порогу, по поверьям, может помочь убрать из дома отрицательную энергетику, если забрать его к себе. Для одинокого человека котенок у порога может предвещать позитивные изменения в жизни — не только нового питомца, но и вероятную встречу любимого человека.
- Если к вам пришел бездомный кот, то предоставление ему крова может помочь решить проблемы.
- Если уличный кот оставил у порога "кучу" — это к деньгам.
- Также улучшение финансового состояния сулит перебежавшая дорогу черная кошка.
Приметы с домашними котами:
- Чтобы заручиться удачей, рекомендуют побаловать кота вкусняшкой или почесать живот.
- Приласкать животное рекомендуют, если чувствуете себя нехорошо, а если кот сам пришел на больное место, считается, что он лечит.
- Кот может неприязненно относиться к новым знакомым — это повод присмотреться к человеку повнимательнее. При этом хорошим людям коты мурлычут.
- Любовь котов к чемоданам и сумкам также нашла отражение в приметах. Считается, что это к удачному путешествию.
- Когда кот чихает можно пожелать ему здоровья, а можно поздороваться — это к удаче и хорошему самочувствию.
Плохие приметы с кошками:
- Плохое предвещает умерший на пороге дома кот. Для больного животного важно обеспечить условия и постараться помочь, если не получилось, то не давать ему умереть в одиночестве, а затем похоронить.
- Подкинутое на порог тело животного может оказаться попыткой сглаза. Такого кота нужно похоронить вдали от жилья, а также рекомендуют обратиться к священнику.
Отметим, что эти приметы и суеверия — результат наблюдения за животными и они не гарантируют 100% точности.
"Телеграф" ранее писал про породы кошек, которые подходят для семей с детьми. Одним из важных факторов комфортного совместного существования являются сходные графики сна. Кота можно приучить спать по ночам.
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