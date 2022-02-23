Нагадив біля порога — до грошей: про що говорить поведінка кота за народними повір’ями

Коти можуть передбачати майбутнє, допомагати з лікуванням або залученням удачі, згідно з прикметами

Коти — одні з найпопулярніших домашніх вихованців, які іноді можуть дивувати своєю поведінкою, а іноді демонструвати особливими звичками своє ставлення або навіть сигналізувати про небезпеку для господарів.

Як пише "РБК-Україна", дії котів можуть пояснюватись їх тонким слухом та здатністю відчувати вібрації навіть на великій відстані. Завдяки цьому вони можуть попереджати власника про небезпеку стихійного лиха.

Які є прикмети для котів:

якщо кіт сидить біля дверей, це може сигналізувати як про його стан — тварині просто стало жарко і він шукає протяг, так і про швидкий візит гостей. У цьому випадку кіт після того, як сідає біля дверей, різко тікає від них.

Незвичайно старанне умивання котів на підвіконні також може віщувати прихід гостей. Тут радять звернути увагу на бік морди, якому кіт приділяє особливу увагу. Якщо це ліва сторона – гості будуть не найприємніші, а якщо права — добрі.

Кіт, який несподівано прийшов до порога, за повір’ями, може допомогти прибрати з дому негативну енергетику, якщо забрати його до себе. Для самотньої людини кошеня біля порога може віщувати позитивні зміни в житті — не лише нового вихованця, а й ймовірну зустріч коханої людини.

Якщо до вас прийшов бездомний кіт, то надання йому даху над головою може допомогти розв'язувати проблеми.

Якщо вуличний кіт залишив біля порога "купу" — це до грошей.

Також поліпшення фінансового стану обіцяє чорна кішка, що перебігла дорогу.

Прикмети з домашніми котами:

Щоб заручитися удачею, рекомендують побалувати кота смаколиком або почухати живіт.

Приголубити тварину радять якщо почуваєтеся погано, а якщо кіт сам прийшов на хворе місце, вважається, що він лікує.

Кіт може неприязно ставитися до нових знайомих — це привід придивитися до людини уважніше. При цьому добрим людям коти муркочуть.

Любов котів до валіз та сумок також знайшла відображення у прикметах. Вважається, що це до успіху подорожі.

Коли кіт чхає можна побажати йому здоров’я, а можна привітатись — це до щастя та доброго самопочуття.

Погані прикмети з кішками:

Погане віщує померлий на порозі будинку кіт. Для хворої тварини важливо забезпечити умови та постаратися допомогти, якщо не вийшло, то не давати їй померти на самоті, а потім поховати.

Підкинуте на поріг тіло тварини може бути спробою наврочити. Такого кота потрібно поховати далеко від житла, а також рекомендують звернутися до священника.

Зазначимо, що ці прикмети та забобони — результат спостереження за тваринами і вони не гарантують 100% точності.

"Телеграф" раніше писав про породи кішок, які підходять для сімей з дітьми. Одним із важливих факторів комфортного спільного існування є подібні графіки сну. Кота можна привчити спати ночами.