Нагадив біля порога — до грошей: про що говорить поведінка кота за народними повір’ями
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Коти можуть передбачати майбутнє, допомагати з лікуванням або залученням удачі, згідно з прикметами
Коти — одні з найпопулярніших домашніх вихованців, які іноді можуть дивувати своєю поведінкою, а іноді демонструвати особливими звичками своє ставлення або навіть сигналізувати про небезпеку для господарів.
Як пише "РБК-Україна", дії котів можуть пояснюватись їх тонким слухом та здатністю відчувати вібрації навіть на великій відстані. Завдяки цьому вони можуть попереджати власника про небезпеку стихійного лиха.
Які є прикмети для котів:
- якщо кіт сидить біля дверей, це може сигналізувати як про його стан — тварині просто стало жарко і він шукає протяг, так і про швидкий візит гостей. У цьому випадку кіт після того, як сідає біля дверей, різко тікає від них.
- Незвичайно старанне умивання котів на підвіконні також може віщувати прихід гостей. Тут радять звернути увагу на бік морди, якому кіт приділяє особливу увагу. Якщо це ліва сторона – гості будуть не найприємніші, а якщо права — добрі.
- Кіт, який несподівано прийшов до порога, за повір’ями, може допомогти прибрати з дому негативну енергетику, якщо забрати його до себе. Для самотньої людини кошеня біля порога може віщувати позитивні зміни в житті — не лише нового вихованця, а й ймовірну зустріч коханої людини.
- Якщо до вас прийшов бездомний кіт, то надання йому даху над головою може допомогти розв'язувати проблеми.
- Якщо вуличний кіт залишив біля порога "купу" — це до грошей.
- Також поліпшення фінансового стану обіцяє чорна кішка, що перебігла дорогу.
Прикмети з домашніми котами:
- Щоб заручитися удачею, рекомендують побалувати кота смаколиком або почухати живіт.
- Приголубити тварину радять якщо почуваєтеся погано, а якщо кіт сам прийшов на хворе місце, вважається, що він лікує.
- Кіт може неприязно ставитися до нових знайомих — це привід придивитися до людини уважніше. При цьому добрим людям коти муркочуть.
- Любов котів до валіз та сумок також знайшла відображення у прикметах. Вважається, що це до успіху подорожі.
- Коли кіт чхає можна побажати йому здоров’я, а можна привітатись — це до щастя та доброго самопочуття.
Погані прикмети з кішками:
- Погане віщує померлий на порозі будинку кіт. Для хворої тварини важливо забезпечити умови та постаратися допомогти, якщо не вийшло, то не давати їй померти на самоті, а потім поховати.
- Підкинуте на поріг тіло тварини може бути спробою наврочити. Такого кота потрібно поховати далеко від житла, а також рекомендують звернутися до священника.
Зазначимо, що ці прикмети та забобони — результат спостереження за тваринами і вони не гарантують 100% точності.
"Телеграф" раніше писав про породи кішок, які підходять для сімей з дітьми. Одним із важливих факторів комфортного спільного існування є подібні графіки сну. Кота можна привчити спати ночами.
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