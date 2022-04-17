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Посевной календарь на май 2022: лучшие дни для работы в огороде

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Уже в первой половине месяца можно заниматься посадкой овощей и фруктов Новость обновлена 17 апреля 2022, 08:16
Уже в первой половине месяца можно заниматься посадкой овощей и фруктов

Посевной календарь – это некая подсказка, благодаря которой можно правильно работу в огороде.

В последний месяц весны работа у садоводов-огородников в самом разгаре. Земля прогрелась еще больше, и поэтому начинаются более активные посадки и посевы различных культур. Лучше всего придерживаться лунного посевного календаря, ведь каждый день обладает своей определенной силой и энергетикой, которая может нести не только положительный настрой, но и отрицательный. Поэтому будет не лишним время от времени присматриваться к такому календарю.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ, а какие неблагоприятные.

Фазы Луны в мае 2022

  • Новолуние — 30 мая в 14:30.
  • Полнолуние — 16 мая в 07:14.
  • Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.
  • Убывающая Луна с 17 по 29 мая.

Стоит отметить, что в период убывающей Луны энергия и сила растения уходит в корень, а в период растущей Луны уход и внимание стоит уделить растениям на поверхности почвы.

Благоприятные дни для посева и посадки в мае 2022:

  • для высаживания помидоров и огурцов — 5, 6, 17, 23, 24,
  • для посадки лука на зелень и репку, чеснока и хрена — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,
  • высадка картофеля и топинамбура — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,
  • кабачки, баклажаны, патиссоны — 5, 6, 17, 23, 24,
  • морковь, свекла и репа — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 19,
  • капуста всех видов и спаржа — 5, 6, 15, 19, 23, 24,
  • посадка зелени укропа, петрушки, салата, шпината, базилика — 5, 6, 23, 24
  • бобовые — 3, 4, 19,
  • бахчевые — 19,
  • клубника и земляника — 3, 4, 23, 24,
  • перец — 5, 6, 17, 23, 24.

Неблагоприятные дни для посева и посадки в мае:

  • 22, 29, 30 число.

Отметим, по прогнозам народных синоптиков во второй половине апреля в Украине похолодает, местами ожидаются дожди. В начале мая потеплеет, о том что и когда нужно сажать в последним месяце весны, чтобы получить хороший урожай — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Сад #Огород #Посевной календарь
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