Посевной календарь на май 2022: лучшие дни для работы в огороде

Посевной календарь – это некая подсказка, благодаря которой можно правильно работу в огороде.

В последний месяц весны работа у садоводов-огородников в самом разгаре. Земля прогрелась еще больше, и поэтому начинаются более активные посадки и посевы различных культур. Лучше всего придерживаться лунного посевного календаря, ведь каждый день обладает своей определенной силой и энергетикой, которая может нести не только положительный настрой, но и отрицательный. Поэтому будет не лишним время от времени присматриваться к такому календарю.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ, а какие неблагоприятные.

Фазы Луны в мае 2022

Новолуние — 30 мая в 14:30.

Полнолуние — 16 мая в 07:14.

Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.

Убывающая Луна с 17 по 29 мая.

Стоит отметить, что в период убывающей Луны энергия и сила растения уходит в корень, а в период растущей Луны уход и внимание стоит уделить растениям на поверхности почвы.

Благоприятные дни для посева и посадки в мае 2022:

для высаживания помидоров и огурцов — 5, 6, 17, 23, 24,

для посадки лука на зелень и репку, чеснока и хрена — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,

высадка картофеля и топинамбура — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,

кабачки, баклажаны, патиссоны — 5, 6, 17, 23, 24,

морковь, свекла и репа — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 19,

капуста всех видов и спаржа — 5, 6, 15, 19, 23, 24,

посадка зелени укропа, петрушки, салата, шпината, базилика — 5, 6, 23, 24

бобовые — 3, 4, 19,

бахчевые — 19,

клубника и земляника — 3, 4, 23, 24,

перец — 5, 6, 17, 23, 24.

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Неблагоприятные дни для посева и посадки в мае:

22, 29, 30 число.

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