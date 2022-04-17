Посевной календарь на май 2022: лучшие дни для работы в огороде
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Посевной календарь – это некая подсказка, благодаря которой можно правильно работу в огороде.
В последний месяц весны работа у садоводов-огородников в самом разгаре. Земля прогрелась еще больше, и поэтому начинаются более активные посадки и посевы различных культур. Лучше всего придерживаться лунного посевного календаря, ведь каждый день обладает своей определенной силой и энергетикой, которая может нести не только положительный настрой, но и отрицательный. Поэтому будет не лишним время от времени присматриваться к такому календарю.
"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ, а какие неблагоприятные.
Фазы Луны в мае 2022
- Новолуние — 30 мая в 14:30.
- Полнолуние — 16 мая в 07:14.
- Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.
- Убывающая Луна с 17 по 29 мая.
Стоит отметить, что в период убывающей Луны энергия и сила растения уходит в корень, а в период растущей Луны уход и внимание стоит уделить растениям на поверхности почвы.
Благоприятные дни для посева и посадки в мае 2022:
- для высаживания помидоров и огурцов — 5, 6, 17, 23, 24,
- для посадки лука на зелень и репку, чеснока и хрена — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,
- высадка картофеля и топинамбура — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,
- кабачки, баклажаны, патиссоны — 5, 6, 17, 23, 24,
- морковь, свекла и репа — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 19,
- капуста всех видов и спаржа — 5, 6, 15, 19, 23, 24,
- посадка зелени укропа, петрушки, салата, шпината, базилика — 5, 6, 23, 24
- бобовые — 3, 4, 19,
- бахчевые — 19,
- клубника и земляника — 3, 4, 23, 24,
- перец — 5, 6, 17, 23, 24.
Неблагоприятные дни для посева и посадки в мае:
- 22, 29, 30 число.
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