Посівний календар на травень 2022: найкращі дні для роботи на городі

Посівний календар – це підказка, завдяки якій можна правильно працювати на городі.

В останній місяць весни робота у садівників-городників у самому розпалі. Земля прогрілася ще більше, і тому починаються активніші посадки та посіви різних культур. Найкраще дотримуватися місячного посівного календаря, адже кожен день має свою певну силу і енергетику, яка може нести не тільки позитивний настрій, а й негативний. Тому буде не зайвим час від часу придивлятися до такого календаря.

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.

Фази Місяця у травні 2022

Молодий місяць — 30 травня о 14:30.

Повня — 16 травня о 07:14.

Місяць, що росте — з 1 по 15 травня і 31 травня.

Місяць, що спадає — з 17 по 29 травня.

Варто відзначити, що в період спадного Місяця енергія і сила рослини сягає коріння, а в період Місяця, що росте, догляд і увагу варто приділити рослинам на поверхні ґрунту.

Сприятливі дні для посіву та посадки у травні 2022:

для висаджування помідорів та огірків — 5, 6, 17, 23, 24,

для посадки цибулі на зелень і ріпку, часнику та хрону — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,

висадка картоплі та топінамбуру — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,

кабачки, баклажани, патисони — 5, 6, 17, 23, 24,

морква, буряк та ріпа — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 19,

капуста всіх видів та спаржа — 5, 6, 15, 19, 23, 24,

посадка зелені кропу, петрушки, салату, шпинату, базиліка — 5, 6, 23, 24

бобові — 3, 4, 19,

баштанні — 19,

полуниці та суниці — 3, 4, 23, 24,

перець — 5, 6, 17, 23, 24.

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Несприятливі дні для посіву та посадки у травні:

22, 29, 30 число.

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