Посівний календар на травень 2022: найкращі дні для роботи на городі
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Посівний календар – це підказка, завдяки якій можна правильно працювати на городі.
В останній місяць весни робота у садівників-городників у самому розпалі. Земля прогрілася ще більше, і тому починаються активніші посадки та посіви різних культур. Найкраще дотримуватися місячного посівного календаря, адже кожен день має свою певну силу і енергетику, яка може нести не тільки позитивний настрій, а й негативний. Тому буде не зайвим час від часу придивлятися до такого календаря.
"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.
Фази Місяця у травні 2022
- Молодий місяць — 30 травня о 14:30.
- Повня — 16 травня о 07:14.
- Місяць, що росте — з 1 по 15 травня і 31 травня.
- Місяць, що спадає — з 17 по 29 травня.
Варто відзначити, що в період спадного Місяця енергія і сила рослини сягає коріння, а в період Місяця, що росте, догляд і увагу варто приділити рослинам на поверхні ґрунту.
Сприятливі дні для посіву та посадки у травні 2022:
- для висаджування помідорів та огірків — 5, 6, 17, 23, 24,
- для посадки цибулі на зелень і ріпку, часнику та хрону — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,
- висадка картоплі та топінамбуру — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,
- кабачки, баклажани, патисони — 5, 6, 17, 23, 24,
- морква, буряк та ріпа — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 19,
- капуста всіх видів та спаржа — 5, 6, 15, 19, 23, 24,
- посадка зелені кропу, петрушки, салату, шпинату, базиліка — 5, 6, 23, 24
- бобові — 3, 4, 19,
- баштанні — 19,
- полуниці та суниці — 3, 4, 23, 24,
- перець — 5, 6, 17, 23, 24.
Несприятливі дні для посіву та посадки у травні:
- 22, 29, 30 число.
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