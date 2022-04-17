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Посівний календар на травень 2022: найкращі дні для роботи на городі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вже у першій половині місяця можна займатися посадкою овочів та фруктів Новина оновлена 17 квітня 2022, 08:16
Вже у першій половині місяця можна займатися посадкою овочів та фруктів

Посівний календар – це підказка, завдяки якій можна правильно працювати на городі.

В останній місяць весни робота у садівників-городників у самому розпалі. Земля прогрілася ще більше, і тому починаються активніші посадки та посіви різних культур. Найкраще дотримуватися місячного посівного календаря, адже кожен день має свою певну силу і енергетику, яка може нести не тільки позитивний настрій, а й негативний. Тому буде не зайвим час від часу придивлятися до такого календаря.

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.

Фази Місяця у травні 2022

  • Молодий місяць — 30 травня о 14:30.
  • Повня — 16 травня о 07:14.
  • Місяць, що росте — з 1 по 15 травня і 31 травня.
  • Місяць, що спадає — з 17 по 29 травня.

Варто відзначити, що в період спадного Місяця енергія і сила рослини сягає коріння, а в період Місяця, що росте, догляд і увагу варто приділити рослинам на поверхні ґрунту.

Сприятливі дні для посіву та посадки у травні 2022:

  • для висаджування помідорів та огірків — 5, 6, 17, 23, 24,
  • для посадки цибулі на зелень і ріпку, часнику та хрону — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,
  • висадка картоплі та топінамбуру — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19,
  • кабачки, баклажани, патисони — 5, 6, 17, 23, 24,
  • морква, буряк та ріпа — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 19,
  • капуста всіх видів та спаржа — 5, 6, 15, 19, 23, 24,
  • посадка зелені кропу, петрушки, салату, шпинату, базиліка — 5, 6, 23, 24
  • бобові — 3, 4, 19,
  • баштанні — 19,
  • полуниці та суниці — 3, 4, 23, 24,
  • перець — 5, 6, 17, 23, 24.

Несприятливі дні для посіву та посадки у травні:

  • 22, 29, 30 число.

Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останній місяць весни, щоб отримати хороший урожай — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Сад #Город #Посівний календар
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