Великая среда 2022: что запрещено делать в третий день Страстной недели

В этот день принято заготавливать яйца для покраски на Пасху.

Среда 20 апреля в 2022-м году входит в Страстную неделю или седмицу, и считается Великой. Напомним, что каждый день из этой недели имеет свои традиции, правила и запреты, которые нужно строго соблюдать.

"Телеграф" рассказывает, что нужно и нельзя делать в Великую среду.

Великая среда: история и традиции

По преданию, это день, когда Иуда Искариот решился предать Спасителя за 30 серебряников. Также в Великую среду вспоминают грешницу, омывшую ноги Христа и помазавшую их миром.

В Великую среду верующие продолжают наводить порядок в своих домах, ведь следующие две недели запрещается делать генеральную уборку. В этот день принято заготавливать яйца для покраски на Пасху. Считается, если купить их в среду, они дольше сохранят свежесть.

Стоит отметить, что в Страстную среду пост должен быть особенно строгим, но можно есть сырую пищу без масла. Также в этот день принято исповедоваться.

Великая среда: что можно делать

Это день нужно посвятить молитве и смирению.

Нужно соблюдать строгий пост.

Следует уделить время уборке в доме.

Великая среда: что нельзя делать

Нельзя устраивать шумные посиделки и застолья.

Запрещается ругаться матом, спорить с людьми.

Нельзя никому отказывать в помощи.

Нельзя ругаться, злиться, проявлять агрессию, завидовать, обманывать.

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