Велика середа 2022: що заборонено робити в третій день Страсного тижня
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Цього дня прийнято заготовляти яйця для фарбування на Великдень.
Середа 20 квітня 2022-го року входить у Страсний тиждень або тиждень, і вважається Великою. Нагадаємо, що кожен день з цього тижня має свої традиції, правила та заборони, яких потрібно суворо дотримуватися.
"Телеграф" розповідає, що треба і не можна робити у Велику середу.
Велика середа: історія та традиції
За переказами, це день, коли Іуда Іскаріот наважився зрадити Спасителя за 30 срібників. Також у Велике середовище згадують грішницю, що омила ноги Христа і помазала їх світом.
У Велику середу віряни продовжують наводити лад у своїх будинках, адже наступні два тижні забороняється робити генеральне прибирання. Цього дня заведено заготовляти яйця для фарбування на Великдень. Вважається, якщо купити їх у середу, вони довше збережуть свіжість.
Варто відзначити, що в Страсну середу піст повинен бути особливо строгим, але можна їсти сиру їжу без олії. Також у цей день заведено сповідатися.
Велика середа: що можна робити
- Це день треба присвятити молитві та смиренності.
- Потрібно дотримуватися суворого посту.
- Слід приділити час прибирання у будинку.
Велика середа: що не можна робити
- Не можна влаштовувати гучні посиденьки та застілля.
- Забороняється лаятись матом, сперечатися з людьми.
- Не можна нікому відмовляти у допомозі.
- Не можна лаятися, злитися, виявляти агресію, заздрити, дурити.
Раніше ми публікували календар великодніх свят у 2022 році, щоб ви не пропустили жодну з важливих дат. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день на Великдень у 2022 році.
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