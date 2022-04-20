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Велика середа 2022: що заборонено робити в третій день Страсного тижня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Велика середа 2022: що заборонено робити в третій день Страсного тижня

Цього дня прийнято заготовляти яйця для фарбування на Великдень.

Середа 20 квітня 2022-го року входить у Страсний тиждень або тиждень, і вважається Великою. Нагадаємо, що кожен день з цього тижня має свої традиції, правила та заборони, яких потрібно суворо дотримуватися.

"Телеграф" розповідає, що треба і не можна робити у Велику середу.

Велика середа: історія та традиції

За переказами, це день, коли Іуда Іскаріот наважився зрадити Спасителя за 30 срібників. Також у Велике середовище згадують грішницю, що омила ноги Христа і помазала їх світом.

У Велику середу віряни продовжують наводити лад у своїх будинках, адже наступні два тижні забороняється робити генеральне прибирання. Цього дня заведено заготовляти яйця для фарбування на Великдень. Вважається, якщо купити їх у середу, вони довше збережуть свіжість.

Варто відзначити, що в Страсну середу піст повинен бути особливо строгим, але можна їсти сиру їжу без олії. Також у цей день заведено сповідатися.

Велика середа: що можна робити

  • Це день треба присвятити молитві та смиренності.
  • Потрібно дотримуватися суворого посту.
  • Слід приділити час прибирання у будинку.

Велика середа: що не можна робити

  • Не можна влаштовувати гучні посиденьки та застілля.
  • Забороняється лаятись матом, сперечатися з людьми.
  • Не можна нікому відмовляти у допомозі.
  • Не можна лаятися, злитися, виявляти агресію, заздрити, дурити.

Раніше ми публікували календар великодніх свят у 2022 році, щоб ви не пропустили жодну з важливих дат. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день на Великдень у 2022 році.

Теги:
#Великдень #Страсна седмиця #Страсний тиждень #Страсна середа
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