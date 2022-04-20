Велика середа 2022: що заборонено робити в третій день Страсного тижня

Цього дня прийнято заготовляти яйця для фарбування на Великдень.

Середа 20 квітня 2022-го року входить у Страсний тиждень або тиждень, і вважається Великою. Нагадаємо, що кожен день з цього тижня має свої традиції, правила та заборони, яких потрібно суворо дотримуватися.

"Телеграф" розповідає, що треба і не можна робити у Велику середу.

Велика середа: історія та традиції

За переказами, це день, коли Іуда Іскаріот наважився зрадити Спасителя за 30 срібників. Також у Велике середовище згадують грішницю, що омила ноги Христа і помазала їх світом.

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У Велику середу віряни продовжують наводити лад у своїх будинках, адже наступні два тижні забороняється робити генеральне прибирання. Цього дня заведено заготовляти яйця для фарбування на Великдень. Вважається, якщо купити їх у середу, вони довше збережуть свіжість.

Варто відзначити, що в Страсну середу піст повинен бути особливо строгим, але можна їсти сиру їжу без олії. Також у цей день заведено сповідатися.

Велика середа: що можна робити

Це день треба присвятити молитві та смиренності.

Потрібно дотримуватися суворого посту.

Слід приділити час прибирання у будинку.

Велика середа: що не можна робити

Не можна влаштовувати гучні посиденьки та застілля.

Забороняється лаятись матом, сперечатися з людьми.

Не можна нікому відмовляти у допомозі.

Не можна лаятися, злитися, виявляти агресію, заздрити, дурити.

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