"Космические" яйца на Пасху с помощью всего одного ингредиента: необычный способ покраски
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Для покраски лучше использовать белые яйца
На Пасху, которая в 2022-м году отмечается 24 апреля, существует давняя традиции раскрашивать яйца к празднику, ведь крашанки и писанки — это обязательный атрибут праздничной пасхальной корзины. В магазинах сейчас есть огромный выбор различных красителей, однако многие хозяйки выбирают более экологичные и натуральные способы покраски — доступными продуктами, которые всегда есть на кухне.
Блогер под ником okssanaa_food на своей странице в Инстаграм поделилась необычным вариантом покраски пасхальных яиц с космическим эффектом. Для того чтобы добиться такого результата необходим практически один ингредиент (+вареные яйца).
Как сделать космический эффект на яйцах
- 1 вариант:⠀
Ингредиенты:
- Чай Каркаде листовой — 1 пачка;⠀
- Уксус — 1 ст.л.⠀
Способ покраски:
Чай высыпите в емкость и залейте кипятком. Добавьте столовую ложку уксуса. Погрузите туда уже вареные яйца. Очень важно, чтобы яйца были полностью покрыты листочками чая. Цвет зависит от количества времени нахождения в отваре. Чем больше, тем интенсивнее цвет. ⠀
- 2 вариант:⠀
Ингредиенты
- 2 ч.л. куркумы⠀
- 1 ст.л. уксуса⠀
- 1 ст.л. соли⠀
Способ покраски:
Залейте 1,5 литра кипятка в емкость. Всыпьте туда куркуму, соль и влейте уксус. Опустить вареные яйца и подождите часа 4.
Также можно после окрашивания в куркуме положить яйца на ночь в каркаде. Цвет будет нереальным.
Ранее "Телеграф" писал, как можно достичь мраморного эффекта при покраске яиц при помощи луковой шелухи и обычной медицинской зеленки.⠀
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