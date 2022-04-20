Укр

"Космические" яйца на Пасху с помощью всего одного ингредиента: необычный способ покраски

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Космические" яйца на Пасху с помощью всего одного ингредиента: необычный способ покраски Новость обновлена 20 апреля 2022, 12:50

Для покраски лучше использовать белые яйца

На Пасху, которая в 2022-м году отмечается 24 апреля, существует давняя традиции раскрашивать яйца к празднику, ведь крашанки и писанки — это обязательный атрибут праздничной пасхальной корзины. В магазинах сейчас есть огромный выбор различных красителей, однако многие хозяйки выбирают более экологичные и натуральные способы покраски — доступными продуктами, которые всегда есть на кухне.

Блогер под ником okssanaa_food на своей странице в Инстаграм поделилась необычным вариантом покраски пасхальных яиц с космическим эффектом. Для того чтобы добиться такого результата необходим практически один ингредиент (+вареные яйца).

Как сделать космический эффект на яйцах

  • 1 вариант:⁣⁣⠀

⁣⁣Ингредиенты:

  • Чай Каркаде листовой — 1 пачка;⁣⁣⠀
  • Уксус — 1 ст.л.⁣⁣⠀

⁣⁣Способ покраски:

Чай высыпите в емкость и залейте кипятком. Добавьте столовую ложку уксуса. Погрузите туда уже вареные яйца. Очень важно, чтобы яйца были полностью покрыты листочками чая. Цвет зависит от количества времени нахождения в отваре. Чем больше, тем интенсивнее цвет. ⁣⁣⠀

  • ⁣⁣2 вариант:⁣⁣⠀

Ингредиенты

  • 2 ч.л. куркумы⁣⁣⠀
  • 1 ст.л. уксуса⁣⁣⠀
  • 1 ст.л. соли⁣⁣⠀

⁣⁣Способ покраски:

Залейте 1,5 литра кипятка в емкость. Всыпьте туда куркуму, соль и влейте уксус. Опустить вареные яйца и подождите часа 4. ⁣⁣

⁣⁣Также можно после окрашивания в куркуме положить яйца на ночь в каркаде. Цвет будет нереальным.

Ранее "Телеграф" писал, как можно достичь мраморного эффекта при покраске яиц при помощи луковой шелухи и обычной медицинской зеленки.⁣⠀

Теги:
#Пасха #Покраска яиц #Покраска
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