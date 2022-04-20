"Космічні" яйця на Великдень за допомогою всього одного інгредієнта: незвичайний спосіб фарбування

Для фарбування краще використовувати білі яйця

На Великдень, який у 2022-му році відзначається 24 квітня, існує давня традиція розфарбовувати яйця до свята, адже крашанки та писанки – це обов’язковий атрибут святкового великоднього кошика. У магазинах зараз є величезний вибір різних барвників, проте багато господинь вибирають більш екологічні та натуральні способи фарбування – доступними продуктами, які завжди є на кухні.

Блогер під ніком okssanaa_food на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася незвичайним варіантом фарбування великодніх яєць з космічним ефектом. Для того, щоб досягти такого результату потрібен практично один інгредієнт (варені яйця).

Як зробити космічний ефект на яйцях

1 варіант:⁣⁣⠀

⁣⁣ Інгредієнти :

Чай Каркаде листовий — 1 пачка; ⁣⁣⠀

Оцет — 1 ст.л.⁣⁣⠀

⁣⁣ Спосіб фарбування:

Чай висипте в місткість і залийте окропом. Додайте столову ложку оцту. Опустіть туди вже варені яйця. Дуже важливо, щоб яйця були повністю покриті листочками чаю. Колір залежить від кількості часу перебування у відварі. Чим більше, тим інтенсивніший колір. ⁣⁣⠀

⁣⁣2 варіант: ⁣⁣⠀

Інгредієнти:

2 ч. л. куркуми⁣⁣⠀

1 ст. оцту⁣⁣⠀

1 ст. солі⁣⁣⠀

⁣⁣ Спосіб фарбування:

Залийте 1,5 літра окропу в місткість. Всипте туди куркуму, сіль і влийте оцет. Опустити варені яйця та зачекайте години 4. ⁣⁣

⁣⁣Також можна після фарбування в куркумі покласти яйця на ніч у каркаде. Колір буде нереальним.

Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.