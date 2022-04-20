"Космічні" яйця на Великдень за допомогою всього одного інгредієнта: незвичайний спосіб фарбування
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Для фарбування краще використовувати білі яйця
На Великдень, який у 2022-му році відзначається 24 квітня, існує давня традиція розфарбовувати яйця до свята, адже крашанки та писанки – це обов’язковий атрибут святкового великоднього кошика. У магазинах зараз є величезний вибір різних барвників, проте багато господинь вибирають більш екологічні та натуральні способи фарбування – доступними продуктами, які завжди є на кухні.
Блогер під ніком okssanaa_food на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася незвичайним варіантом фарбування великодніх яєць з космічним ефектом. Для того, щоб досягти такого результату потрібен практично один інгредієнт (варені яйця).
Як зробити космічний ефект на яйцях
- 1 варіант:⠀
Інгредієнти :
- Чай Каркаде листовий — 1 пачка; ⠀
- Оцет — 1 ст.л.⠀
Спосіб фарбування:
Чай висипте в місткість і залийте окропом. Додайте столову ложку оцту. Опустіть туди вже варені яйця. Дуже важливо, щоб яйця були повністю покриті листочками чаю. Колір залежить від кількості часу перебування у відварі. Чим більше, тим інтенсивніший колір. ⠀
- 2 варіант: ⠀
Інгредієнти:
- 2 ч. л. куркуми⠀
- 1 ст. оцту⠀
- 1 ст. солі⠀
Спосіб фарбування:
Залийте 1,5 літра окропу в місткість. Всипте туди куркуму, сіль і влийте оцет. Опустити варені яйця та зачекайте години 4.
Також можна після фарбування в куркумі покласти яйця на ніч у каркаде. Колір буде нереальним.
Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.
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