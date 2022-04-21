Можно ли сажать огород в Страстную пятницу: посевной календарь на апрель 2022

Пятый день Страстной недели считается самым траурным, ведь именно в пятницу распяли Христа

С 18 апреля у православных восточного обряда началась последняя неделя перед Пасхой, которая называется Страстной. Это особая неделя в году, ведь именно эти дни стали последними в жизни Иисуса Христа. Каждый день Страстной недели имеет свои особенности, а также строгие запреты, которые не стоит нарушать.

Однако стоит отметить, что как раз в разгаре идет весенний "огородный процесс". Садоводы и огородники постепенно засаживают свои огороды различными культурами, и терять неделю из-за праздников больше всего, что не очень хотят. "Телеграф" рассказывает, можно ли заниматься огородными работами в самый строгий день Страстной недели — в Страстную Пятницу.

Что можно делать на огороде в Страстную пятницу

Прямых запретов на то, чтобы сажать огород в Страстную пятницу — нет, однако лучше всего заниматься огородом после богослужений в церкви, а также после всех пасхальных хлопот. А вот в народе считается, заниматься посадочными работами и вообще тяжелым трудом в Страстную пятницу нельзя.

Однако есть примета, что последняя пятница перед Пасхой — это очень плодотворный период для того, чтобы урожай был хорошим. Поэтому, чтобы не "упустить возможность", можно посеять зелень или немного гороха, но сажать рассаду или картошку нельзя, так как растения погибнут.

Благоприятные дни для посадки культур на Страстной неделе:

Огурцы на рассаду — 21, 22, 24,

Лук на зелень — 21, 22,

Лук, чеснок, хрен — 21, 22,

Кабачки, патиссоны, тыква — 21-23,

Картофель — 21,

Горох, бобы, фасоль — 21, 22,

Морковь, свекла, сельдерей — 21, 22,

Отметим, по прогнозам народных синоптиков во второй половине апреля в Украине похолодает, местами ожидаются дожди. В начале мая потеплеет, о том что и когда нужно сажать в последним месяце весны, чтобы получить хороший урожай, читайте в материале "Телеграфа".