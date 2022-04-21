Чи можна садити город у Страсну п’ятницю: посівний календар на квітень 2022

П’ятий день Страсного тижня вважається найжалобнішим, адже саме у п’ятницю розіп’яли Христа.

З 18 квітня у православних східного обряду розпочався останній тиждень перед Великоднем, який називається Страсним. Це особливий тиждень року, адже саме ці дні стали останніми в житті Ісуса Христа. Щодня Страсного тижня має свої особливості, а також суворі заборони, які не варто порушувати.

Проте варто зазначити, що якраз у розпалі йде весняний "городній процес". Садівники та городники поступово засаджують свої городи різними культурами, і втрачати тиждень через свята найбільше, що не дуже хочуть. "Телеграф" розповідає, чи можна займатися городніми роботами в найсуворіший день Страсного тижня — Страсну П’ятницю.

Що можна робити на городі в Страсну п’ятницю

Прямих заборон на те, щоб садити город у Страсну п’ятницю — немає, проте найкраще займатися городом після богослужінь у церкві, а також після всього великоднього клопоту. А от у народі вважається, займатися посадковими роботами і взагалі важкою працею у Страсну п’ятницю не можна.

Проте є прикмета, що остання п’ятниця перед Великоднем – це дуже плідний період для того, щоб урожай був добрим. Тому, щоб не "випустити можливість", можна посіяти зелень або трохи гороху, але садити розсаду або картоплю не можна, тому що рослини загинуть.

Сприятливі дні для посадки культур на Страсному тижні:

Огірки на розсаду — 21, 22, 24,

Цибуля на зелень — 21, 22,

Цибуля, часник, хрін — 21, 22,

Кабачки, патисони, гарбуз — 21-23,

Картопля — 21,

Горох, боби, квасоля — 21, 22,

Морква, буряк, селера — 21, 22,

Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останній місяць весни, щоб отримати хороший урожай, читайте в матеріалі "Телеграфа".