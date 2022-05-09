Грязь найдут везде: топ-5 самых нечистоплотных пород собак

Если вы намерены завести одну из собак этих пород, готовьтесь к тому, что они настоящие грязнули.

Прежде чем завести собаку нужно хорошо изучить особенности желаемой породы: какие породы самые здоровые, какие — гипоаллергенные, а если у вас есть кошка, то кто из них самый дружелюбный. Однако не стоит забывать об еще одном "критерии" — чистоте.

Издание dailymail определило топ-5 самых нечистоплотных пород собак, которые с легкостью и без угрызений совести прыгнут в каждую грязную лужу во время прогулки.

Ученые из Британии провели научный эксперимент, в ходе которого и выделили топ пород собак, любящих поваляться в грязи. Всего в эксперименте участвовало 30 собак. Участники отправились на длительную прогулку со своими хозяевами в одинаковых условиях.

По итогу выгула было определено, кто из питомцев "принес" больше всего грязи: с собак собрали всю грязь с шерсти и лап собак и взвесили ее. Отметим, что среди участников были как большие породы, так и маленькие.

Итого, пятерка самых нечистоплотных собак выглядит так:

Йоркширский терьер

Бородатый колли

Бордер-колли

Сенбернар

Леонбергер

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