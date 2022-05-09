Бруд знайдуть скрізь: топ-5 найнеохайніших порід собак
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Якщо ви маєте намір завести одну із собак цих порід, готуйтеся до того, що вони справжні грязнули.
Перш ніж завести собаку, потрібно добре вивчити особливості бажаної породи: які породи найздоровіші, які — гіпоалергенні, а якщо у вас є кішка, то хто з них найдружелюбніший. Проте не варто забувати про ще один "критерій" — чистоту.
Видання dailymail визначило топ-5 самих неохайних порід собак, які з легкістю і без докорів сумління стрибнуть у кожну брудну калюжу під час прогулянки.
Вчені з Британії провели науковий експеримент, у ході якого і виділили топ порід собак, які люблять повалятися у багнюці. Загалом в експерименті брало участь 30 собак. Учасники вирушили на тривалу прогулянку зі своїми господарями за однакових умов.
За підсумком вигулу було визначено, хто з вихованців "приніс" найбільше бруду: з собак зібрали весь бруд із вовни та лап собак та зважили його. Зазначимо, що серед учасників були як великі породи, і маленькі.
Отже, п’ятірка найбільш неохайних собак виглядає так:
Йоркширський тер’єр
Бородатий коллі
Бордер-коллі
Сенбернар
Леонбергер
Раніше "Телеграф" повідомляв, якого собаку найкраще заводити в квартирах і навів приклади "найзручніших" порід.
Також ми писали, які собаки вважаються найнебезпечнішими та агресивнішими .
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