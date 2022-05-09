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Бруд знайдуть скрізь: топ-5 найнеохайніших порід собак

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ці милі собачки готові стрибнути у будь-яку калюжу на вулиці Новина оновлена 09 травня 2022, 10:13
Ці милі собачки готові стрибнути у будь-яку калюжу на вулиці

Якщо ви маєте намір завести одну із собак цих порід, готуйтеся до того, що вони справжні грязнули.

Перш ніж завести собаку, потрібно добре вивчити особливості бажаної породи: які породи найздоровіші, які — гіпоалергенні, а якщо у вас є кішка, то хто з них найдружелюбніший. Проте не варто забувати про ще один "критерій" — чистоту.

Видання dailymail визначило топ-5 самих неохайних порід собак, які з легкістю і без докорів сумління стрибнуть у кожну брудну калюжу під час прогулянки.

Вчені з Британії провели науковий експеримент, у ході якого і виділили топ порід собак, які люблять повалятися у багнюці. Загалом в експерименті брало участь 30 собак. Учасники вирушили на тривалу прогулянку зі своїми господарями за однакових умов.

За підсумком вигулу було визначено, хто з вихованців "приніс" найбільше бруду: з собак зібрали весь бруд із вовни та лап собак та зважили його. Зазначимо, що серед учасників були як великі породи, і маленькі.

Отже, п’ятірка найбільш неохайних собак виглядає так:

Йоркширський тер’єр

Бородатий коллі

Бордер-коллі

Сенбернар

Леонбергер

Раніше "Телеграф" повідомляв, якого собаку найкраще заводити в квартирах і навів приклади "найзручніших" порід.

Також ми писали, які собаки вважаються найнебезпечнішими та агресивнішими .

Теги:
#Собаки #Породи собак
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