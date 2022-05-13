Почему фольгу категорически запрещено класть в микроволновку: названа серьезная опасность

Если вы хотите, чтобы ваша микроволновка работала еще долго, фольгу в ней греть не стоит.

Микроволновая печь — это самая популярная и необходимая на каждой кухне бытовая техника, которая во многом облегчает жизнь домохозяйкам. Более того, в ней можно не только разогревать еду, но и готовить некоторые блюда, к примеру пиццу или хрустящие картофельные чипсы. Однако не стоит забывать, что каждая техника требует ухода и правильного к себе "отношения".

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи, а теперь мы хотим рассказать, чем чревато использование фольги при нагревании еды в микроволновке.

Почему нельзя ставить фольгу в микроволновку

Фольга – это тонкий кусок металла, который при нагревании не поглощает микроволны, а отражает их, в результате чего нагревается не еда в алюминиевом контейнере, а сама микроволновка. В лучшем случает это закончится тем, что ваша еда так и останется холодной, однако также это может привести к образованию искры с последующим возгоранием микроволновой печи. Поэтому прежде чем ставить фольгу в микроволновку, стоит задуматься, не проще ли переложить еду в ту посуду, которую можно разогревать.

Какую фольгу можно использовать в микроволновке

Однако не все так критично, и в мире существует "заменитель" алюминиевой фольги, который подойдет для использования в микроволновке. Речь идет о фольгированной бумаге. Внешне она похожа с обычной алюминиевой фольгой, но у нее есть ряд отличий и преимуществ:

многослойность и толщина;

повышенная жаропрочность;

отверстия для вывода пара и избытка тепла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.