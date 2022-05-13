Чому фольгу категорично заборонено класти в мікрохвильову піч: названа серйозна небезпека

Якщо ви хочете, щоб ваша мікрохвильова піч працювала ще довго, фольгу в ній гріти не варто.

Мікрохвильова піч — це найпопулярніша і найнеобхідніша на кожній кухні побутова техніка, яка багато в чому полегшує життя домогосподаркам. Щобільше, в ній можна не тільки розігрівати їжу, але й готувати деякі страви, наприклад, піцу або хрусткі картопляні чіпси. Однак не варто забувати, що кожна техніка вимагає догляду та правильного до себе "відношення".

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовій печі, а тепер ми хочемо розповісти, чим загрожує використання фольги при нагріванні їжі в мікрохвильовій печі.

Чому не можна ставити фольгу в мікрохвильовку

Фольга – це тонкий шматок металу, який при нагріванні не поглинає мікрохвилі, а відбиває їх, внаслідок чого нагрівається не їжа в алюмінієвому контейнері, а сама мікрохвильова піч. У кращому випадку це закінчиться тим, що ваша їжа так і залишиться холодною, однак це може призвести до утворення іскри з подальшим займанням мікрохвильової печі. Тому перш ніж ставити фольгу в мікрохвильову піч, варто замислитися, чи не простіше перекласти їжу в той посуд, який можна розігрівати.

Яку фольгу можна використовувати у мікрохвильовій печі

Однак не все так критично, і у світі існує "замінник" алюмінієвої фольги, який підійде для використання у мікрохвильовій печі. Йдеться про фольгований папір. Зовні він схожий зі звичайною алюмінієвою фольгою, але має ряд відмінностей і переваг:

багатошаровість та товщина;

підвищена жароміцність;

отвори для виведення пари та надлишку тепла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.