"Гэбэшное быдло из питерской подворотни": Кондратюк закрыл рот тем, кто пытается понять путина

Шоумен резко высказался о кровавом диктаторе

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк на 107-й день российско-украинской войны заявил, что любые объяснения действий президента россии владимира путина — это "банальный срач во время войны".

Известный шоумен, который ранее рассказал о значении победы Украины на "Евровидении-2022", на своей официальной странице в Фейсбук написал, что миру поможет выжить только быстрая нейтрализация "извращенного убийцы".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Когда больное на голову невежественное гэбэшное быдло из питерской подворотни размышляет, что оно – аки "Петр Первый – расширитель земель", имея при этом ядерное оружие, миру поможет выжить лишь быстрая нейтрализация этого извращенного убийцы! И как я ненавижу, когда всякие модные недоучки-хайпожеры пытаются объяснить действия кремлевского рецидивиста какими-то научными терминами, идеями, парадигмами!", — возмущается Кондратюк.

Кроме того, телеведущий заявил, что действия насильника, убийцы и мародера нуждаются только в решительном отпоре.

"Ибо единственно возможное объяснение действий Х*йла – "он – йо*нутый", – добавил продюсер, отметив, что авторство этого определения путина принадлежит российскому оппозиционеру Борису Немцову, который был убит 27 февраля 2015 года возле Кремля.

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Ранее Игорь Кондратюк признался, что расплакался, когда услышал трогательное стихотворение об искалеченных судьбах украинцев, которые погибли под Киевом от рук российских оккупантов.

Напомним, что телеведущий также рассказал, как стал относиться к президенту Владимиру Зеленскому после начала войны в Украине.