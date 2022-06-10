"Гебешне бидло з пітерської підворотні": Кондратюк закрив рот тим, хто намагається зрозуміти путіна

Шоумен різко висловився про кривавого диктатора

Український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк на 107-й день російсько-української війни заявив, що будь-які пояснення дій президента росії володимира путіна — це "банальний срач під час війни".

Відомий шоумен, який раніше розповів про значення перемоги України на "Євробаченні-2022", на своїй офіційній сторінці у Фейсбук написав, що світові допоможе вижити лише швидка нейтралізація "збоченого вбивці".

Чому росії не виграти війну проти України?

"Коли хворе на голову неосвічене гебешне бидло з пітерської підворотні розсусолює, що воно — акі "Пьотр Пєрвий-разширітєль зємєль", маючи при цьому ядерну зброю, світу допоможе вижити лише швидка нейтралізація цього збоченого вбивці! І як я ненавиджу, коли всякі модні недоучки-хайпожери пробують пояснити дії кремлівського рецидивіста якимись науковими термінами, ідеями, парадигмами!", – обурюється Кондратюк.

Крім того, телеведучий заявив, що дії ґвалтівника, вбивці та мародера потребують лише рішучої відсічі.

"Бо єдино можливе пояснення дій Х*йла — "він — йо*нутий", — додав продюсер, зазначивши, що авторство цього визначення путіна належить російському опозиціонеру Борису Нємцову, який був убитий 27 лютого 2015 року біля Кремля.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки путін зробив зізнання. Зупинити цього гопника може лише трибунал Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда спеціально для "Телеграфу" оцінив останні заяви кривавого диктатора

Раніше Ігор Кондратюк зізнався, що розплакався, коли почув зворушливий вірш про скалічені долі українців, які загинули під Києвом від рук російських окупантів.

Нагадаємо, що телеведучий також розповів, як ставитися до президента Володимира Зеленського після початку війни в Україні.