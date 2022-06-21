Дочь Андрея Беднякова спела "Ой у лузі червона калина" и очаровала сеть

6-летняя малышка подпевала Хлывнюку, катаясь с папой в машине.

Песня "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка с первых дней полномасштабной войны в Украине, которую развязала рф, стала настоящим гимном нашей борьбы. Отметим, что ранее этот трек более двух часов крутили на трех российских радиостанциях, а также украинская музыка звучала и у стен Кремля. Теперь же "своей" версией песни поделился и украинский телеведущий Андрей Бедняков.

На своей странице в Инстаграм он опубликовал коротенькое видео, на котором его 6-летняя дочь Ксения, сидя на заднем сидении автомобиля, подпевает "Ой, у лузі червона калина". Девочка старалась петь очень громко, чтобы перекричать оригинал песни, который играл на магнитофоне.

"И Тую и Калину. Все поднимем" — подписал ролик Бедняков.

Исполнение "Червоної калини" Бедняковой-младшей очаровало подписчиков телеведущего. В комментариях можно увидеть множество комплиментов в адрес девочки и ее звездного папы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский телеведущий Андрей Бедняков, который в апреле потерял свою маму, заявил, что переводит свою официальную страницу в Инстаграме на украинский язык. Ранее шоумен растрогал стихом о своем родном городе.