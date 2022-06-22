Какой стороной правильно вставлять соломинку в коробку сока: всю жизнь вы делали это неправильно

Чтобы выпить весь сок из коробки, нужно правильно использовать трубочку

Сеть обсуждает, как правильно использовать трубочку, чтобы пить сок из картонной коробки. Казалось бы, какие тут могут быть варианты, однако вы можете ошибаться, как и в случае с хранением телефона. Попробуйте вставить соломинку не как обычно, а изогнутым концом ко дну – так вы сможете выпить весь сок до последней капли.

Как передает "Телеграф", об этом способе рассказало издание Dailymail. В материале утверждается, что обсуждение "правильного способа" вставки соломинки в пакет сока началось с вирусного твита.

В Twitter разгорелся активный спор о том, как все же верно использовать соломинку. Началось все с поста пользователя protik islam jakobsson. По его словам, о таком маневре с соломинкой ему рассказала дочь. Малышка решила, что таким образом ей удастся выпить сок даже из уголков коробки. Фото лайфхака, прикрепленное к твиту мужчины, мгновенно разлетелось по сети.

Как вставлять соломинку в сок

Пользователь HLUBI перепостил изображение с инструкцией и написал, мол, вся его жизнь до этого оказалась ложью. Твит обрел колоссальный отклик – там уже более 480 тысяч лайков и скоро будет 100 тысяч ретвитов всего за несколько дней.

Правда, многие пользователи не согласны с такой инструкцией и все же считают более верным вставлять соломинку в сок, как и делали до этого ранее. Один из аргументов – заостренный конец указывает, какой стороной вставлять соломинку в коробку с напитком.

Также мы рассказывали, почему нельзя пить чай с ложкой в кружке. И дело совсем не в примете для девушках о том, что этим они "ставят под угрозу" свое будущее замужество.

Напомним, "Телеграф" делился способом экстра-быстрой очистки яиц от скорлупы. Этот лайфхак значительно сократит ваше время и усилия на кухне.