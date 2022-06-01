Куда нельзя класть телефон: ошибки, которые совершает каждый

Неправильное хранение смартфона может негативно сказаться на его работе.

Несмотря на то, что большинство современных гаджетов защищены от всего чего только можно: и от влаги, и от ударов, и от пыли, однако они все равно остаются очень уязвимыми, особенно к механическим повреждениям. Чтобы избежать мелких поломок или неполадок, важно правильно "следить" и "ухаживать" за своим телефоном.

Особое внимание стоит уделять и месту хранения своего телефона. О том, где нельзя держать и куда не желательно класть свой гаджет, сообщает belnovosti.

Где нельзя держать телефон

Чехол — это очень полезный аксессуар, однако во время зарядки, его нужно снимать, чтобы батарее не перегревалась.

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Холод — после смены температур(с холода в тепло), на гаджете появляется конденсат, который очен вреден для его деталей.

— после смены температур(с холода в тепло), на гаджете появляется конденсат, который очен вреден для его деталей. Рюкзак — если вы не хотите, чтобы динамик или микрофон забивались пылью и мелким мусором, или же чтобы ключи поцарапали экран, лучше телефон и портфель не "соединять".

— если вы не хотите, чтобы динамик или микрофон забивались пылью и мелким мусором, или же чтобы ключи поцарапали экран, лучше телефон и портфель не "соединять". Экраном вверх — так телефон будет садиться намного быстрее, ведь в таком положении он загорается и гаснет намного дольше.

— так телефон будет садиться намного быстрее, ведь в таком положении он загорается и гаснет намного дольше. Рядом с собой — о том, почему не стоит класть телефон под подушку возле себя, мы уже писали ранее.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.