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Куда нельзя класть телефон: ошибки, которые совершает каждый

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Телефон нельзя класть под подушку Новость обновлена 01 июня 2022, 14:26
Телефон нельзя класть под подушку

Неправильное хранение смартфона может негативно сказаться на его работе.

Несмотря на то, что большинство современных гаджетов защищены от всего чего только можно: и от влаги, и от ударов, и от пыли, однако они все равно остаются очень уязвимыми, особенно к механическим повреждениям. Чтобы избежать мелких поломок или неполадок, важно правильно "следить" и "ухаживать" за своим телефоном.

Особое внимание стоит уделять и месту хранения своего телефона. О том, где нельзя держать и куда не желательно класть свой гаджет, сообщает belnovosti.

Где нельзя держать телефон

  • Чехол — это очень полезный аксессуар, однако во время зарядки, его нужно снимать, чтобы батарее не перегревалась.
  • Холод — после смены температур(с холода в тепло), на гаджете появляется конденсат, который очен вреден для его деталей.
  • Рюкзак — если вы не хотите, чтобы динамик или микрофон забивались пылью и мелким мусором, или же чтобы ключи поцарапали экран, лучше телефон и портфель не "соединять".
  • Экраном вверх — так телефон будет садиться намного быстрее, ведь в таком положении он загорается и гаснет намного дольше.
  • Рядом с собой — о том, почему не стоит класть телефон под подушку возле себя, мы уже писали ранее.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

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#Смартфон #Телефон #Гаджет