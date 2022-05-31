Многие совершают ошибку: как надо правильно заряжать телефон

Неправильная зарядка смартфона может негативно сказаться на его работе.

Чтобы продлить жизнь своему смартфону и не тратиться на его ремонты, важно правильно заряжать свой гаджет. И первое "правило" при зарядке современных гаджетов — это не садить его в ноль. Тот факт, что такое действие позволяет после использовать максимальную мощность батареи относится к старым моделям телефонов, а новым — это лишь вредит.

Современные литий-ионные аккумуляторы не нуждаются в полной "разрядке", чтобы работать на всю мощность, однако это не значит, что их можно заряжать "как попало". Знать, когда правильно ставить смартфон на зарядку, никому не помешает, пишет belnovosti.

Когда нужно ставить телефон на зарядку

Ответ на этот вопрос высчитывается не в часах, а процентах заряда вашего смартфона. Так как самый оптимальный и приемлемый уровень заряда — это диапазон от 40 до 80%, то лучше всего и поддерживать его в таких рамках. И неважно поставите вы телефон заряжаться при 50%, или 30%. Отметим, что этот способ позволит увеличить срок эксплуатации батарее вашего устройства в несколько раз.

Читайте также: Категория Технологии Можно ли заряжать уже заряженный телефон: ответ вас удивит По возможности выключайте телефон перед тем, как поставить на зарядку.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

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