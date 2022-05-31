Багато хто робить помилку: як треба правильно заряджати телефон

Неправильне заряджання смартфона може негативно позначитися на його роботі.

Щоб продовжити життя своєму смартфону та не витрачатися на його ремонти, важливо правильно заряджати свій гаджет. І перше "правило" при зарядці сучасних гаджетів — це не садити його в нуль. Той факт, що така дія дозволяє використовувати максимальну потужність батареї відноситься до старих моделей телефонів, а новим — це лише шкодить.

Сучасні літій-іонні акумулятори не потребують повної "розрядки", щоб працювати на всю потужність, проте це не означає, що їх можна заряджати "як завгодно". Знати, коли правильно ставити смартфон на зарядку, нікому не завадить, пише belnovosti.

Коли потрібно ставити телефон на зарядку

Відповідь на це запитання вираховується не в годинах, а в процентах заряду вашого смартфона. Оскільки оптимальний і найприйнятніший рівень заряду — це діапазон від 40 до 80%, то найкраще і підтримувати його в таких рамках. І поставте ви телефон заряджатися при 50%, або 30%. Зазначимо, що цей спосіб дозволить збільшити термін експлуатації акумулятора вашого пристрою в кілька разів.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, через що він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.