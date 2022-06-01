Куди не можна класти телефон: помилки, які робить кожен

Неправильне зберігання смартфона може негативно позначитися на роботі.

Попри те, що більшість сучасних гаджетів захищені від усього, що тільки можна: і від вологи, і від ударів, і від пилу, проте вони все одно залишаються дуже вразливими, особливо до механічних пошкоджень. Щоб уникнути дрібних поломок або неполадок, важливо правильно "стежити" та "доглядати" за своїм телефоном.

Особливу увагу варто приділяти і місцю зберігання свого телефону. Про те, де не можна тримати і куди не бажано класти свій гаджет, повідомляє belnovosti.

Де не можна тримати телефон

Чохол — це дуже корисний аксесуар, проте під час заряджання його потрібно знімати, щоб батарея не перегрівалася.

Читайте також: Категорія Технології Багато хто робить помилку: як треба правильно заряджати телефон Неправильне заряджання смартфона може негативно позначитися на його роботі.

Холод — після зміни температур (з холоду в тепло), на гаджеті з’являється конденсат, який дуже шкідливий для його деталей.

— після зміни температур (з холоду в тепло), на гаджеті з’являється конденсат, який дуже шкідливий для його деталей. Рюкзак — якщо ви не хочете, щоб динамік або мікрофон забивалися пилом і дрібним сміттям, або щоб ключі подряпали екран, краще телефон і портфель не "з’єднувати".

— якщо ви не хочете, щоб динамік або мікрофон забивалися пилом і дрібним сміттям, або щоб ключі подряпали екран, краще телефон і портфель не "з’єднувати". Екраном вгору — так телефон сідатиме набагато швидше, адже в такому положенні він спалахує і гасне набагато довше.

— так телефон сідатиме набагато швидше, адже в такому положенні він спалахує і гасне набагато довше. Поруч із собою — чому не варто класти телефон під подушку біля себе, ми вже писали раніше.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.