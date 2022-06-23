Как не пустить мух на кухню в жару: 5 способов

Эти несложные действия не позволят сделать из вашей кухни рассадник бактерий

С наступлением лета насекомые так и норовят пробраться в наш дом. Особенно проблематично с мухами, которые могут садиться на еду и напитки. Для уборки кухни мы используем специальные губки, которые имеют разную степень жёсткости, а бороться с разносчиками бактерий помогут пять простых способов

Как передает "Телеграф", лайфхаками по борьбе с мухами летом поделилось издание Express. Можно попробовать каждый из пяти вариантов и выбрать тот, который покажется вам наиболее эффективным.

Натуральный спрей для отпугивания мух

Насекомым не нравятся ароматы мяты, лемонграсса и лаванда. К примеру, можно найти их в виде эфирных масел. Просто добавьте несколько капель масла в воду в пульверизаторе и получите спрей для отпугивания мух. Распыляйте его в течение дня.

Газированные напитки в надежном месте

Углекислый газ в газировке и сахар – главная приманка для мух. Поэтому храните напитки вне поля зрения насекомых.

Никакой грязной посуды в раковине

На горе немытых тарелок мухи могут неплохо устроиться и оставлять не только бактерии, а и отложить яйца. Не допускайте такого.

Пищевая сода в мусорном ведре

В теплое время процессы гноения отходов происходят быстрее. Это привлекает насекомых. Так что старайтесь чаще выносить урну из кухни. А еще попробуйте маленькую хитрость: оставьте неразбавленную пищевую соду на дно мусорного ведра перед тем, как наденете пакет. Пищевая сода поглощает любые запахи и жидкости, вытекающие из пакета, отпугивая мух.

Ловушка с яблочным уксусом

Отвлечь надоедливых жуков можно с помощью яблочного уксуса. Налейте его в стакан и накройте проколотой пищевой пленкой. На ловушку слетятся мухи и вы сможете выпроводить нежеланных гостей из вашего дома.

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